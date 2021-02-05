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蔡依珊高EQ總結「婚姻之道」　見黃色高跟鞋欣喜：可以招財

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▲蔡依珊出席精品鞋履SAUVEREIGN開幕活動 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

名媛蔡依珊於今（5日）出席精品鞋履SAUVEREIGN台灣旗艦店開幕活動，一身輕便洋裝腳踩品牌經典24K金高跟鞋登場，舉手投足散發優雅氣息，她直言品牌最吸引她的地方就是可拆式金箔扣，能夠遊走於多種場合。而最近小叔連勝武風波不斷，蔡依珊低調不多回應，下秒被問及自己的婚姻之道，沒想到她立刻拋出高EQ回答：「不敢說有婚姻之道，但是就是把自己顧好，互相尊重。」

▲蔡依珊 。（圖／品牌提供）

▲蔡依珊 。（圖／品牌提供）

▲蔡依珊私下穿球鞋居多，但品牌高跟鞋與包款上的可拆式金箔扣十分吸引她 。（圖／品牌提供）

蔡依珊今日為SAUVEREIGN站台，雖然私下穿輕便球鞋居多，但也偏好低跟與細跟鞋款，尤其是品牌高跟鞋與包款上的金箔扣最吸引她，她還稱讚是用做藝術品的精神打造，再加上平常穿得比較素，就會想要用亮一點的配件加分，而金箔扣能扣能拆，可依照當天心情來更換。看到琳瑯滿目的鞋款，她笑稱：「芥末黃色我也很心動，感覺可以招財。」認為自己在成立食品品牌「炆久之芯」後，多了創意總監、創業家身份，對於金錢數字更加敏感。

看似花錢大手筆，其實蔡依珊很會精打細算，她更自豪提到：「在『斷捨離』開始紅之前，我就已經這麼做了。」蔡依珊表示自己只要買鞋就會把舊的捨去，她更自己動手比劃一番，稱家裡鞋櫃寬度差不多100公分左右，不如外界想像中的那樣，其實沒有特別多鞋子。

▲蔡依珊 。（圖／品牌提供）

▲蔡依珊總結婚姻之道，相互尊重很重要 。（圖／品牌提供）

而近日正好遇上老公連勝文的弟弟連勝武身陷外遇風波，頻頻登上媒體版面，她選擇低調不多回應。但自己婚姻長跑已經15年，被問及如何經營婚姻，蔡依珊謙虛提到：「不敢說有婚姻之道，只是相互尊重，吃好喝好睡好，把自己照顧好就好了。」

SAUVEREIGN於BELLAVITA 一樓開幕，並首次把金箔扣以倒置形態創作， 刻劃全新天燈《傳世》金箔扣，於方寸間把暮光燦爛的星空與緩緩升起的天燈定格，每顆母貝都被精細地單獨切割並削成0.5至0.8mm；天燈帶著炫麗迷人的火焰攀升，火花形態均以24K金箔勾勒，閃爍神秘的母貝彷如明燈；以傳統古老技術用竹管吹上的金箔粉，別具收藏價值。

▲蔡依珊 。（圖／品牌提供）

▲SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲SAUVEREIGN首次把金箔扣以倒置形態創作， 刻劃全新天燈《傳世》金箔扣 。（圖／品牌提供）

【向下看更多美鞋】

Roger Vivier 春夏系列

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Vivier Slide 系列以日本木屐為靈感。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲方扣跟鞋，以漆亮皮散發都市女性韻味。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲情人節打造的鞋款I Love Vivier ，保留品牌經典尖頭設計和漆亮皮。（圖／品牌提供）

法國鞋履品牌 Roger Vivier 春夏系列Vivier Slide 系列以日本木屐為靈感，有緞面鑽扣和亮面皮革鑽扣兩種材質，鞋底 3.5 公分一踩直接增高；結合新舊樣貌的方扣跟鞋，以漆亮皮散發都市女性韻味。同時為了情人節打造的鞋款I Love Vivier ，保留品牌經典尖頭設計和漆亮皮，鞋內秘密縫上一顆亮紅色的心，從裡到外共有4顆愛心，想要低調都難。

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關鍵字：

蔡依珊, 連勝文, 連勝武, SAUVEREIGN, BELLAVITA

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