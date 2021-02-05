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TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路

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▲TAG Heuer發表Carrera保時捷自動計時腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

夢幻名錶與名車結盟，常能激盪出驚喜火花，Roger Dubuis（羅杰杜彼）攜手Lamborghini（藍寶堅尼）創造身價非凡的限量錶，TAG Heuer（泰格豪雅）則宣布與PORSCHE（保時捷）攜手，支持泰格豪雅保時捷電動方程式車隊創造新佳績外，也推出雙方合作的Carrera保時捷計時腕錶，微帶立體感的面盤則如瀝青效果，傳達品牌對公路的熱情。

▲▼ TAG Heuer & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 保時捷自動計時腕錶，191,800元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

LVMH集團三公子、TAG Heuer執行長Frédéric Arnault親自主持線上發表會，介紹充滿雙方DNA的Carrera保時捷計時腕錶，保時捷的經典紅色、黑色及灰色貫穿整只錶的設計，極具辨識度的儀表板字體也出現在時標上，黑色陶瓷錶圈則刻有紅色「Porsche」字樣，翻至錶背欣賞Calibre Heuer 02自動上鍊機芯，自動盤也改為方向盤造型，處處展現名車魂。

▲▼ TAG Heuer & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲LVMH集團少東、TAG Heuer執行長Frédéric Arnault親自主持線上發表會。

▲▼ TAG Heuer & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕錶鍊帶款，198,500元。
 

Carrera保時捷計時腕錶共有2種款式，一款是俐落的鍊帶，另一皮帶款則呈現與保時捷內裝相同的縫線設計，定價近20萬元，透露TAG Heuer想進軍15萬元至20萬元價位帶的企圖心，同時也透過與保時捷的合作開拓市場，吸引車迷目光。

▲▼ TAG Heuer & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

 

▲Roger Dubuis Excalibur Huracán STO自動上鍊腕錶，1,815,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

Rogeer Dubuis近幾年則與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門合作開發限量錶，將超級跑車的重要元素加入腕錶設計中，勾起錶迷與車迷的賽車魂，最新力作是限量88只的Excalibur Huracán STO腕錶，飾有蜂巢狀網格的RD630自動上鍊機芯、「引擎室拉桿」造型橋板等特色都源自藍寶堅尼Huracán STO超跑。

▲▼ TAG Heuer & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Aventador S 鏤空雙擒縱腕錶，7,125,000元。

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關鍵字：

TAG Heuer, PORSCHE, 保時捷, 藍寶堅尼, Roger Dubuis

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