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孫藝真美照連發！「逆齡碎花裙」藏不住燦笑　網：果然墜入愛河

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▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲南韓女星孫藝真與玄彬在年初認愛。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星孫藝真與玄彬在年初認愛，轟動演藝圈，近期孫藝真終於有新動向，她出鏡南韓服飾品牌的畫報曝光，畫面中孫藝真身穿春夏粉嫩印花襯衫，一頭招牌溫柔長髮，加上深邃大眼，同時露出燦爛微笑的模樣，讓網友直呼：「果然是戀愛中的女人。」

孫藝真愛情事業兩得意，即便認愛，工作腳步也始終不停歇，她身兼南韓服飾品牌代言人，此次曝光了春夏系列畫報讓粉絲一飽眼福。在鏡頭下，孫藝真身穿優雅的印花襯衫，遍佈紅綠花朵元素，讓全身散發逆齡氣息，並且以收腰剪裁遊走纖瘦身軀，看上去狀態極佳。換個造型，孫藝真披著輕便的格紋外套，俐落剪裁襯托出幹練氣場，哪怕鏡頭近距離拍攝，孫藝真的精緻臉蛋也完全沒有死角，一雙電眼十分動人。

下秒孫藝真更換上亮紅色印花裙裝，緊身裙勾勒S曲線，再搭配花朵點綴，增添不少仙氣，也讓人感覺重回《愛的迫降》造型，值得一提的是，孫藝真露出招牌燦笑，藏不住好心情，從裡到外都洋溢戀愛中的甜蜜喜悅，畫面曝光之後引發粉絲熱議：「墜入愛河的模樣」、「姐姐太美了」、「孫藝真穿什麼都好看。」

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關鍵字：

孫藝真, 孫藝珍, 玄彬, 愛的迫降, 南韓, 韓劇

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