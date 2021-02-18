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iPhone 4個不起眼但超方便的神功能　畫出完美圖形單指就搞定

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手機市占率最高的蘋果iPhone，一代代推出都造成搶購，2020年末登場的iPhone12系列更是引發一波換機熱潮！不過蘋果手機可不是只有外型好看而已，內建的智慧功能多不生數，這次編輯想要介紹的是4個看似不起眼，但學起來真的超方便的神奇小功能，推薦已經更新成iOS14的人一起使用喔！

畫出完美形狀單指就搞定

▲（圖／LOOKin編輯攝）

iPhone的備忘錄神好用，其中的繪筆功能大家應該都不陌生！不過身為手抖一族的我們，要用手指俐落地畫出想要的圖形真的好難，想畫一個圓變成橢圓、想畫一個三角又不夠尖！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

現在不用擔心了，iPhone的畫筆進階了！當我們想畫出簡易圖形的時候，只要在結束繪圖時停頓手指在原處，圖形就會自動修飾成完美的樣子！不過這個功能需要一筆完成，分段繪製是不會成功的唷！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這個功能也可以應用在截圖上！當我們螢幕截圖，並且想在截圖上標示重點的時候，這個功能就能派上用場，讓截圖畫面看起來更美觀！

前置相機鏡像翻轉

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

當我們用前置鏡頭自拍時，會發現自拍所呈現出來的畫面會跟真實的我們左右相反，如果對此感到困擾，那快把「前置相機鏡像翻轉」功能打開吧！進入『設定→相機→前置相機鏡像翻轉打開』所拍出來的照片就會如妳螢幕中看到的一樣喔！

拍照同步「快錄」影片

▲（圖／LOOKin編輯攝）

iOS13 和以上版本的iPhone11(含)機型，可以在拍照的同時使用「快錄」錄製影片，無需切換模式。長按住白色的快門按鈕，就會進入攝影模式囉。想要放手維持錄影，就將快門鈕往右滑動到鎖定鈕，就會進入自動錄製的模式。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

另外，影片規格會隨著預設的拍照比例錄製，照片設定成4:3，所錄製出的影片就會是4:3，而不是錄影模式裡的16:9喔！

※載iOS 14的iPhone XS、iPhone XR和後續機型，可以按住其中一個「音量」按鈕來拍攝「快錄」影片。

快速連拍

▲（圖／LOOKin編輯攝）

同樣在「拍照」中，向左滑動就可以迅速進入連拍模式。按住「快門」向左滑動便進入連拍，連拍張數立即顯示，放開按鈕便會停止連拍。
※iOS14的iPhone XS、iPhone XR和後續機型，按下「調高音量」按鈕，就可以進入連拍模式拍攝照片。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這次介紹的iPhone神技巧，第1和第2都是所有蘋果所有手機機型(iOS14)都有的功能，不過第3和第4的拍照功能是iPhone11以上的手機適用，也確實驗證了蘋果手機近年在照相功能的躍進呢！

延伸閱讀：

超神iPhone備忘錄攻略：不知道太吃虧的「10個隱藏神密技」，影片、地圖、文件全部存進去！

妳也是時間管理大師！『iPhone時鐘』5個必學密技：紀錄睡眠、自動停止播放音樂通通OK！

Photo via IG：natsumi_sanjouba、pinterest、編輯拍攝

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, iPhone, Apple, 密技

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