好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

每次逛COSTCO好市多，都能感受到什麼叫做數大便是美，堆疊整齊的貨物激起想將它們通通帶回家的心！在眾多商品中，到底該買什麼好？不用擔心，小編幫大家整理出2021好市多COSTCO的必買好物，當中包含好吃零食、超值生活用品，通通一起介紹給妳。

CRABTREE＆EVELYN薰衣草沐浴精組+護手霜

原裝自美國的瑰柏翠薰衣草沐浴精組+護手霜，療癒的薰衣草香氣，一洗身體與心靈的疲憊，漂亮的禮盒包裝，自用送禮都很合適！





CAPRINA GOAT'S MILK SOAP 加拿大進口羊奶香皂 141公克 8入



取自加拿大羊隻天然新鮮羊奶製成，清潔肌膚的同時還帶來保濕感受，洗後肌膚滑嫩不乾澀！是一款用過，就會被這舒適使用感所迷戀的香皂～

NATURE'S DELIGHT 沐浴鹽 2.5KG



愛泡澡的你有福了！這次可以直接將2.5KG的沐浴鹽帶回家～NATURE'S DELIGHT 沐浴鹽為澳洲原裝進口，內含瀉鹽＋粉紅喜馬拉雅鹽，能清潔肌膚並做到去角質清潔，若你是固定有泡澡習慣的人，買這盒回去超划算！

NEWPORT HOME洗手液 473毫升 4入

防疫期間更要有經常洗手的好習慣！這款NEWPORT HOME洗手液除了能清潔手部，內含椰子油能滋潤雙手，避免經常洗手的乾澀感～再加上時髦的瓶身，放在家裡的洗手台上更顯居家質感！

美舒律蒸氣眼罩 共36片

每天使用3C、電腦，是時候該讓疲憊的雙眸好好休息，美舒律蒸氣眼罩為一款拋棄式的眼罩，一開包裝即可自動加溫，約40度的溫熱蒸氣，能徹底放鬆雙眼～雙耳掛設計，舒適不走位！





SIGNATURE BOWL彩繪陶瓷中式碗 10件組

誰說可愛的碗盤就很貴！？在COSTCO就是可以找到好用又漂亮的中式碗！可愛的彩繪碗一盒裡面有10入，每個花色皆不同，活潑的彩繪設計絕對讓妳食欲大增，光是放在家中也能當個漂亮的擺設喔～

GODIVA心型黑巧克力 415公克

是的！你沒看錯，GODIVA巧克力在好市多也能買到～心型造型的巧克力很適合在情人節時贈送，且獨立包裝攜帶分享更容易，這包看到絕對要買下啊！

健司辻利煎茶茶點禮盒組 內含：煎茶茶包／法蘭酥／巧酥

還在找年節禮，找來找去不知該送什麼好？那來好市多尋寶準沒錯！日本超人氣辻利煎茶推出的茶點禮盒，內含特製煎茶茶包40入、蕎麥抹茶巧酥6小包入，以及抹茶餅皮法蘭酥8小包入，茶香濃郁，尾韻回甘！日式抹茶粉製作清香茶點，餅乾結合香濃牛奶，簡直就是完美組合！

吳寶春麥方店無嫌雙鳳禮 鳳梨酥30g／鳳凰酥40g 各10入

吳寶春的禮盒組實在太可愛！酸中帶甜的鳳梨滋味，鴨蛋黃讓口感更加細緻綿密，絕對讓妳忍不住一下就嗑完～因為還附有禮品袋，送禮大方又體面～

WONKANDY 綜合彩色棉花糖 730公克

看到這繽紛討喜的棉花糖，就讓人心花怒放！軟綿細緻且味道香甜，口感相當柔軟，單吃或裝飾在甜點上都ｏｋ！豐富的造型增添食用樂趣～

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