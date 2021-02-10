fb ig video ETtoday search mobile

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

>

▲（圖／LOOKin編輯攝）

新的一年正式開始！女子們鞋櫃中不能缺少的球鞋也該汰舊換新，究竟必買鞋款、型號，流行度最高的潮款鞋型有哪些？2021流行球鞋款式／白鞋推薦清單，從熱度始終狂燒的new balance 327新色號、到NIKE新型號、adidas Originals NMD絕對通通不該缺席！

adidas Originals NMD_R1

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

NMD是adidas Originals從推出之後始終都很受到歡迎的經典鞋款，也成為了愛迪達十分具有代表性的當紅型號，每季只要推出新色都讓鞋迷又陷入瘋狂，今年玫瑰裸金色以溫柔女子氛圍包裹率性鞋身、搭配舒適度無可挑剔的Boost大底，絕對值得再收一雙！

New Balance 327

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

在眾所皆知的老經典997、996、574等型號之外，327已經成為New Balance年度最火的爆款代名詞！極具存在度的霸氣楦頭搭配舒適大底、讓腳感包覆性滿分又輕盈、全新色號玫瑰粉與雪霜白色，讓跑鞋能夠機能與外型兼顧、令人毫無抵抗能力只想交出荷包買單。

Nike Air Max Fusion

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

鞋型輪廓帥到不行的Nike Air Max Fusion，是運動鞋控首先一定要鎖定的款式，造型強烈霸氣、前衛而又俐落，將重磅鞋型的實穿度達到最大值，純白色調拼接科技感銀灰色、搭配厚實的加大型舒適泡棉，連腳感也一併滿分。

adidas Originals SPACE RACE NMD

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

想入手一雙具有紀念意義的NMD，adidas NMD_R1 Spectoo絕對就是年度必收藏首選！鞋型每絲細節靈感都來自於現代資訊快速串流的緊密連結，以俐落前衛的針織鞋面來帶出截然不同的時髦氛圍，至於鞋款包覆性這點NMD絕對不會令妳失望。

New Balance 574

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

永遠都受到歡迎的New Balance 574，總在每一季都推出令人著迷不已的全新色選，讓經典呈現完美新意，而本季574以率性俐落的雪白色為主體、極具平衡度的黑色細節讓鞋款質感更加提升，全皮革鞋面與增高加厚的舒適大中底，讓人只想立刻結帳買單。

adidas Originals ZX ALKYNE

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這雙adidas Originals一推出就成為眾所注目、外型更是令人無法忽視的ZX ALKYNE，是品牌絕對必收的爆款新鞋型！前衛俐落的科技感鞋側身，以炫光搭配愛迪達經典三條線設計，讓基本色調的鞋款視覺鮮明充滿亮點！經典Boost中底更讓鞋款包覆性滿分、腳感充滿驚喜。

Converse Run Star

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

Converse爆款JW Anderson聯名系列之後所推出的超平價經典版！一樣承襲了超具份量感的厚磅鋸齒鞋底，對於嬌小女子來說簡直滿分、獨特細節與濃厚潮味，更讓這雙鞋款隨便踩都時髦有型，瞬間化身街頭亮點。

 Nike Air Force 1'07

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

Nike Air Force 1 ’07將經典Air Force 1鞋款型號細膩變異，讓基本款元素也呈現出新穎樣貌，第一眼即吸引目光的經典勾勾搭配進化版配色，輕鬆就能搶佔目光，俐落耐磨的皮革材質更是百搭首選，仔細觀察就會發現鞋底更是柔嫩的溫柔粉霜紫，怎不令人想即刻買單！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

必買鞋就這雙！2021流行球鞋款式／白鞋推薦清單，new balance 327、NIKE新型號先結帳收，球鞋控趕緊物色還有哪幾雙勢必要收編吧！

延伸閱讀：

2021鞋控夢幻首選！憧憬系【精品球鞋清單TOP13】香奈兒、LV、Dior、McQUEEN每雙都想擁有！

神級單品全面實測：2021爆款許願級！NIKE、adidas、NB...「長腿系白球鞋」型號總整理

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 球鞋, 小白鞋, Nike, New Balance, adidas, Converse

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

拜年必備「躲親戚」神器！穿上價目表T恤　堵住三姑六婆的嘴

拜年必備「躲親戚」神器！穿上價目表T恤　堵住三姑六婆的嘴

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒 最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 孫芸芸靠「我愛小鮮肉」爭光！中文項鍊被權威外媒選為最佳情人禮 蜜紅色「大同電鍋」實在太美！10人份3690元→2999元　不煮飯也想買 春節連假星巴克、丹堤祭優惠　買一送一、百元折價券都有 200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面