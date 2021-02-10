2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

新的一年正式開始！女子們鞋櫃中不能缺少的球鞋也該汰舊換新，究竟必買鞋款、型號，流行度最高的潮款鞋型有哪些？2021流行球鞋款式／白鞋推薦清單，從熱度始終狂燒的new balance 327新色號、到NIKE新型號、adidas Originals NMD絕對通通不該缺席！

adidas Originals NMD_R1

NMD是adidas Originals從推出之後始終都很受到歡迎的經典鞋款，也成為了愛迪達十分具有代表性的當紅型號，每季只要推出新色都讓鞋迷又陷入瘋狂，今年玫瑰裸金色以溫柔女子氛圍包裹率性鞋身、搭配舒適度無可挑剔的Boost大底，絕對值得再收一雙！

New Balance 327

在眾所皆知的老經典997、996、574等型號之外，327已經成為New Balance年度最火的爆款代名詞！極具存在度的霸氣楦頭搭配舒適大底、讓腳感包覆性滿分又輕盈、全新色號玫瑰粉與雪霜白色，讓跑鞋能夠機能與外型兼顧、令人毫無抵抗能力只想交出荷包買單。

Nike Air Max Fusion

鞋型輪廓帥到不行的Nike Air Max Fusion，是運動鞋控首先一定要鎖定的款式，造型強烈霸氣、前衛而又俐落，將重磅鞋型的實穿度達到最大值，純白色調拼接科技感銀灰色、搭配厚實的加大型舒適泡棉，連腳感也一併滿分。

adidas Originals SPACE RACE NMD



想入手一雙具有紀念意義的NMD，adidas NMD_R1 Spectoo絕對就是年度必收藏首選！鞋型每絲細節靈感都來自於現代資訊快速串流的緊密連結，以俐落前衛的針織鞋面來帶出截然不同的時髦氛圍，至於鞋款包覆性這點NMD絕對不會令妳失望。

New Balance 574

永遠都受到歡迎的New Balance 574，總在每一季都推出令人著迷不已的全新色選，讓經典呈現完美新意，而本季574以率性俐落的雪白色為主體、極具平衡度的黑色細節讓鞋款質感更加提升，全皮革鞋面與增高加厚的舒適大中底，讓人只想立刻結帳買單。

adidas Originals ZX ALKYNE

這雙adidas Originals一推出就成為眾所注目、外型更是令人無法忽視的ZX ALKYNE，是品牌絕對必收的爆款新鞋型！前衛俐落的科技感鞋側身，以炫光搭配愛迪達經典三條線設計，讓基本色調的鞋款視覺鮮明充滿亮點！經典Boost中底更讓鞋款包覆性滿分、腳感充滿驚喜。

Converse Run Star

Converse爆款JW Anderson聯名系列之後所推出的超平價經典版！一樣承襲了超具份量感的厚磅鋸齒鞋底，對於嬌小女子來說簡直滿分、獨特細節與濃厚潮味，更讓這雙鞋款隨便踩都時髦有型，瞬間化身街頭亮點。

Nike Air Force 1'07

Nike Air Force 1 ’07將經典Air Force 1鞋款型號細膩變異，讓基本款元素也呈現出新穎樣貌，第一眼即吸引目光的經典勾勾搭配進化版配色，輕鬆就能搶佔目光，俐落耐磨的皮革材質更是百搭首選，仔細觀察就會發現鞋底更是柔嫩的溫柔粉霜紫，怎不令人想即刻買單！

必買鞋就這雙！2021流行球鞋款式／白鞋推薦清單，new balance 327、NIKE新型號先結帳收，球鞋控趕緊物色還有哪幾雙勢必要收編吧！

延伸閱讀：

2021鞋控夢幻首選！憧憬系【精品球鞋清單TOP13】香奈兒、LV、Dior、McQUEEN每雙都想擁有！



神級單品全面實測：2021爆款許願級！NIKE、adidas、NB...「長腿系白球鞋」型號總整理



※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。