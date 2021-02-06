刷酸去粉刺閉口前，先認識4大「酸類保養」！依膚質挑選更適合

▲酸類保養品用得好，能幫助代謝角質、粉刺。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

說到改善粉刺、閉口問題，除了做好基本的清潔，也越來越多人開始願意嘗試「刷酸」，以幫助改善角質代謝、淨化毛孔，而現在市面上的酸類保養品不少，到底該選擇哪一種才好？以下幫大家整理了最常見的4種酸類各自功效作用和適合的膚質，先了解再選擇，並從低濃度開始嘗試，以避免使用上的不適感和肌膚傷害。

1.水楊酸



水楊酸（BHA），又稱為柔膚酸、柳酸，屬於有機酸，為脂溶性成份，因為酸性及脂溶性的特質，因此在油脂中有很好的滲透性，淨化被堵塞的毛孔，預防痘痘、粉刺的生長，且能軟化皮膚表層老廢角質，有很好的去角質、改善暗沈及淨化毛孔效果，讓肌膚重返細緻與光澤，適合油性肌、痘痘粉刺肌使用。

▲果酸分子量小，滲透性更強。（圖／翻攝IG@rimi_channel）



2.果酸



果酸（AHA）是許多酸類的統稱，常見的果酸包含有甘醇酸、蘋果酸、檸檬酸、乳酸等，跟水楊酸一樣都是有機酸類，但果酸是水溶性，且分子量小、滲透性更強，能深入肌膚底層，不僅能軟化角質、加速皮膚代謝，改善痘痘、粉刺、痘疤或斑點等問題，美白淡斑、保濕，還能用於因紫外線傷害而老化這類表深層或淺真皮層的問題，適合中性或偏乾性肌。

3.杏仁酸



杏仁酸其實也是果酸的一種，功能跟多數果酸相似，也具有改善角質代謝、粉刺、痘疤、色素沈澱等效果，但因其更偏向脂溶性，相對於其他果酸來說，使用感更溫和一點，但作用深度相對也較淺，大多數膚質都適用。

4.壬二酸



壬二酸（Azelaic acid）也就是俗稱的杜鵑花酸，具有溶解角質與粉刺、控制毛囊過度角化、抑制皮膚發炎反應、抑制黑色素生成等作用，也就是可以促進角質層正常代謝、減少粉刺生成，主要用於幫助對抗粉刺痘痘，並適用於處理發炎後產生的色素沈澱。

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