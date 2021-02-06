ØZI超狂作息搭配168斷食瘦出小V臉　驚人速效：原來我有下巴這東西

記者王則絲／台北報導

歌手ØZI昨（5日）出席翻玩品牌MF BY G.C.D.C東區旗艦店開幕活動，身穿自己選色、選圖訂製的翻玩西裝外套，雖然全身寬鬆到底，但不難發現瘦了許多，ØZI 透露近三個月以來奉行168斷食法搭配他超狂的作息，沒想到效果有成，連自己都很驚嘆：「原來我也是有下巴這個東西的！」

▲ØZI 出席翻玩品牌MF BY G.C.D.C東區旗艦店開幕活動。（圖／記者張一中攝）



以創意翻玩闖出名號的MF BY G.C.D.C今（6日）於台北東區的旗艦店正式開幕，ØZI 這次身上示範的灰色西裝外套便是自己向品牌訂製的客製款，店內的訂製西裝機台可以自選版型、顏色、花紋，變化非常多，讓訂製過程也很有趣。雖然說翻玩與抄襲僅有一線之隔，但ØZI 也提到了一個關鍵：「我覺得翻玩這個idea一個關鍵性的重點，就是他必須是『有趣』的。」用創意翻玩、致敬所打造的作品，與隨便更改細節就竊取別人名號的惡意抄襲是可以區別的。

▲MF BY G.C.D.C店內西裝訂製機台。（圖／品牌提供）



為迎接新的一年，ØZI 表示他早已開始著手進行改變，「我覺我整個2020已經胖到不可思議，所以我的壞習慣剛好在過年前改掉了，就是吃宵夜這件事情。」除了改掉睡前吃東西的習慣，並同時進行時下最流行的「168斷食法」，大概持續一個月就能明顯感受到下巴線條的回歸，而至目前為止大概過了近三個月，變得更V臉也更上相，連經常合作的攝影師都發現近期特別好拍，讓ØZI 大大驚嘆：「原來我出生是有下巴這個東西的。」

▲ØZI 奉行168斷食法近三個月，從V臉可看出瘦身有成。（圖／記者張一中攝）



因為ØZI 的作息基本上與一般人相反，幾乎到清晨5點才是他的就寢時間，他在執行168斷食法時，可進食的8小時大多落在下午3點左右到晚上11點左右，正是平常愛吃東西的時段，所以其實在習慣不吃宵夜後，168斷食法對他來說基本上不太痛苦。ØZI 平時也沒有特別忌口，不過沒有朋友飯局時在家中會點健康餐來吃，慢慢的也戒掉了原本愛吃重油重鹹的喜好，反而還會對重口味食物反感，這一整個瘦身過程下來，近乎沒有痛感，但效果想當顯著。

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▲COACH X Champion 眾多聯名單品將於2月23日正式上市。（圖／品牌提供）



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▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波總共推出4款新花色。（圖／記者王則絲攝）



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