fb ig video ETtoday search mobile

ØZI超狂作息搭配168斷食瘦出小V臉　驚人速效：原來我有下巴這東西

>

記者王則絲／台北報導

歌手ØZI昨（5日）出席翻玩品牌MF BY G.C.D.C東區旗艦店開幕活動，身穿自己選色、選圖訂製的翻玩西裝外套，雖然全身寬鬆到底，但不難發現瘦了許多，ØZI 透露近三個月以來奉行168斷食法搭配他超狂的作息，沒想到效果有成，連自己都很驚嘆：「原來我也是有下巴這個東西的！」

▲▼OZI 出席MF BY G.C.D.C 全球旗艦店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲ØZI 出席翻玩品牌MF BY G.C.D.C東區旗艦店開幕活動。（圖／記者張一中攝）

以創意翻玩闖出名號的MF BY G.C.D.C今（6日）於台北東區的旗艦店正式開幕，ØZI 這次身上示範的灰色西裝外套便是自己向品牌訂製的客製款，店內的訂製西裝機台可以自選版型、顏色、花紋，變化非常多，讓訂製過程也很有趣。雖然說翻玩與抄襲僅有一線之隔，但ØZI 也提到了一個關鍵：「我覺得翻玩這個idea一個關鍵性的重點，就是他必須是『有趣』的。」用創意翻玩、致敬所打造的作品，與隨便更改細節就竊取別人名號的惡意抄襲是可以區別的。

▲MY BY GCDC東區旗艦店開幕。（圖／品牌提供）

▲MF BY G.C.D.C店內西裝訂製機台。（圖／品牌提供）

為迎接新的一年，ØZI 表示他早已開始著手進行改變，「我覺我整個2020已經胖到不可思議，所以我的壞習慣剛好在過年前改掉了，就是吃宵夜這件事情。」除了改掉睡前吃東西的習慣，並同時進行時下最流行的「168斷食法」，大概持續一個月就能明顯感受到下巴線條的回歸，而至目前為止大概過了近三個月，變得更V臉也更上相，連經常合作的攝影師都發現近期特別好拍，讓ØZI 大大驚嘆：「原來我出生是有下巴這個東西的。」

▲▼OZI 出席MF BY G.C.D.C 全球旗艦店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲ØZI 奉行168斷食法近三個月，從V臉可看出瘦身有成。（圖／記者張一中攝）

因為ØZI 的作息基本上與一般人相反，幾乎到清晨5點才是他的就寢時間，他在執行168斷食法時，可進食的8小時大多落在下午3點左右到晚上11點左右，正是平常愛吃東西的時段，所以其實在習慣不吃宵夜後，168斷食法對他來說基本上不太痛苦。ØZI 平時也沒有特別忌口，不過沒有朋友飯局時在家中會點健康餐來吃，慢慢的也戒掉了原本愛吃重油重鹹的喜好，反而還會對重口味食物反感，這一整個瘦身過程下來，近乎沒有痛感，但效果想當顯著。

【同場加映更多焦點聯名】

「COACH X Champion」聯名系列結合了兩大強烈美式風格的品牌，將COACH 的精湛皮革工藝與Champion率性的運動服互相融合，推出一系列男、女裝與配件，包括高人氣的Tabby手袋、皮革運動褲、毛衣以及Shearling夾克，聯名單品上皆可以看到分別象徵COACH 與Champion 的「雙C」字母老花，或是特別為此聯名設計的全新皮標，而此系列將會在2月23日正式上市。

▲COACH X CHAMPION聯名 。（圖／品牌提供）

▲COACH X CHAMPION聯名 。（圖／品牌提供）

▲COACH X Champion 眾多聯名單品將於2月23日正式上市。（圖／品牌提供）

繼上回PORTER INTERNATIONAL攜手CSD中衛推出聯名「變形蟲」花紋口罩，這回雙方再度合作，帶來全新4款花色口罩，同樣作為滿額贈「只送不賣」，共推出駝色、綠色、黑色、白色，其中兩款以幾何線條拼出牛的叫聲「MOO」以呼應牛年，低調沾沾喜氣，另外兩款則是運用服裝支線ADV_為主題，帶來帥氣的黑白格紋系列，2月1日起，消費滿NT＄5,500即可一次獲得4種全新花色口罩，共30片，可以足足戴滿一個月。

▲Porter口罩。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATION X CSD中衛口罩。（圖／記者王則絲攝）

▲PORTER INTERNATION X CSD中衛口罩。（圖／記者王則絲攝）

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波總共推出4款新花色。（圖／記者王則絲攝）

►蕭敬騰、泫雅男友搶穿最潮「雙C」聯名　COACH X Champion開賣前就爆話題

►PORTER X 中衛口罩也太帥！牛年小巧思低調沾喜氣

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

ØZI, Ozi, MF BY G.C.D.C, 斷食, 168斷食法, 瘦身, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真美照連發！「逆齡碎花裙」藏不住燦笑　網：果然墜入愛河

孫藝真美照連發！「逆齡碎花裙」藏不住燦笑　網：果然墜入愛河

韓網爆紅「減脂三階段」飲食管理！三週快速瘦下不復胖、突破停滯期

韓網爆紅「減脂三階段」飲食管理！三週快速瘦下不復胖、突破停滯期

小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」

小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」

年節回家陪伴長輩好尷尬？一起做4件有趣的事　互動中增加溫馨回憶 男人也懂挑鑽戒！科技化「Diamond Journey」揭密第一手鑽石光輝 2021「美白新品」全出列！趁冬天趕走暗沈　用「透亮膚色」開運 米妮＆黛西一起去賞花！夢幻「閨蜜包」系列　手提袋、長短夾都有 金宇彬亂髮回歸！188cm黃金比例「長腿超搶鏡」男神魅力狂噴 小心態度影響工作運！職場上少說3種話，多做3種事　工作更順心 13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面