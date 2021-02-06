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日本皮膚科醫師教你正確洗臉　日常「疑難雜症」一次解答

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▲▼日本皮膚科醫師教你正確洗臉。（圖／翻攝自IG）

▲洗臉是保養基本功，洗錯小心白做工。（圖／翻攝自IG/ahc.official，以下同）

編輯 / Lily

清潔是美肌之本，洗臉看起來簡單，但是眉角卻很多，怎麼洗、如何洗都是重點，貴的洗面乳真的好？以上這些清潔的疑難雜症，一次教會你！

一天洗幾次臉好？

以一般膚質來說，早晚各洗一次就足夠，若你是乾性或是敏感肌膚，建議早上用清水帶過，晚上使用洗面乳，若是過度清洗會破壞肌膚屏障。

2.用潔臉儀會洗得較乾淨？

許多人很依賴潔面儀，但不建議天天使用，每天使用有可能去角質過度，約2-3天使用一次就好，和機器比起，雙手柔軟有溫度，是更好的工具。

3.溫和洗面乳潔淨力較差？

許多品牌推出溫和洗面乳，是泛指內含的成分對肌膚刺激性較低，但和清潔力無關。只要使用正確清潔方式和手法，洗淨肌膚沒問題。

▲▼日本皮膚科醫師教你正確洗臉。（圖／翻攝自IG）

▲以綿密泡沫當作介質，洗臉不怕傷肌膚。

4.美白抗老洗面乳真的有效嗎？

市面上許多標榜著抗老、美白洗面乳要價不斐，但真的有效嗎？專家指出，不要期待功效型洗面乳，因洗臉僅停留在肌膚上幾十秒到一分鐘，還沒吸收就被水沖走，若你追求功效，建議入手功效型精華，對肌膚較有幫助。

5.洗臉可以清除黑頭粉刺嗎？

正確來說，洗臉無法清除黑頭粉刺，但洗臉時加強黑頭部分，在鼻子附近輕輕打圈，做好深層清潔，的確可以抑制黑頭粉刺增生。

▲▼日本皮膚科醫師教你正確洗臉。（圖／Unsplash）

▲洗臉溫度太冷或太熱都不好。（圖／Unsplash）

6.洗臉用冷水好？還是熱水好？

經研究指出，洗臉使用溫度約在34-38度左右的溫水最好。

7.洗臉要從哪開始洗才正確？

應從油脂分泌多的T字開始洗，接著再帶到臉頰，最後沖洗時要記得髮際線的泡沫要沖洗乾淨。

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關鍵字：

洗臉, 問題, 困擾, 皮膚科醫師

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