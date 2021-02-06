G-SHOCK聯名PORTER創軍風錶　雙錶帶任搭秀高CP值

▲G-SHOCK與PORTER再度攜手推出聯名錶款GM-5600EY-1，12,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌與日本時尚品牌聯手出擊，總能創造話題，Oris去年找上牛仔褲品牌Momotaro Jeans設計聯名錶打造潮錶，而與潮流文化緊密相扣的G-SHOCK，則二度與「日本國民包」PORTER合作推出聯名錶GM-5600EY-1，以紀念吉田鞄製作所創立85周年，綠色帆布錶帶上縫有PORTER包上的布標，讓人一眼就認出，另附印有Logo的可替換式樹脂錶帶，讓人覺得CP值更高了。

▲G-SHOCK與PORTER聯名錶的綠色帆布錶帶（左）縫有PORTER包上的布標，搭配替換式樹脂錶帶印有Logo圖樣。



1935年由吉田吉藏（Kichizo Yoshida）在東京所創立的吉田鞄製作所，以「一針入魂」的精神製作兼具實用且耐看的機能型包款，旗下品牌包括PORTER及LUGGAGE LABEL，台灣時尚迷對PORTER尤其熟悉，此次與G-SHOCK的聯名錶選擇金屬錶殼的GM-5600為原型，錶盤以橘色文字點綴，搭配綠色帆布錶帶營造軍事風格，令人驚喜的是冷光照明會浮現YOSHIDA & COMPANY與PORTER Logo，向吉田鞄製作所創立85周年紀念致敬，僅在G-SHOCK台北專賣店獨賣。

▲冷光照明浮現YOSHIDA & COMPANY與PORTER Logo（左），錶盒內附可替換樹脂錶帶。



Oris則與日本知名牛仔褲品牌Momotaro Jeans共同推出聯名錶，以不鏽鋼錶殼搭配青銅旋轉錶圈的Oris Divers 65為藍本，搭配Momotaro牛仔布製成的錶帶，上面飾有2條白色出陣條紋，同時附上牛仔布旅行包，讓機械錶變潮了。

▲Oris x Momotaro聯名錶採用Momotaro牛仔布製成錶帶，上面有兩條白色的出陣條紋，65,000元。（圖／Oris提供，以下同）





▲Oris隨錶附贈旅行套組。

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