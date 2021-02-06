fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK聯名PORTER創軍風錶　雙錶帶任搭秀高CP值

>

▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與PORTER再度攜手推出聯名錶款GM-5600EY-1，12,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌與日本時尚品牌聯手出擊，總能創造話題，Oris去年找上牛仔褲品牌Momotaro Jeans設計聯名錶打造潮錶，而與潮流文化緊密相扣的G-SHOCK，則二度與「日本國民包」PORTER合作推出聯名錶GM-5600EY-1，以紀念吉田鞄製作所創立85周年，綠色帆布錶帶上縫有PORTER包上的布標，讓人一眼就認出，另附印有Logo的可替換式樹脂錶帶，讓人覺得CP值更高了。

▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與PORTER聯名錶的綠色帆布錶帶（左）縫有PORTER包上的布標，搭配替換式樹脂錶帶印有Logo圖樣。

1935年由吉田吉藏（Kichizo Yoshida）在東京所創立的吉田鞄製作所，以「一針入魂」的精神製作兼具實用且耐看的機能型包款，旗下品牌包括PORTER及LUGGAGE LABEL，台灣時尚迷對PORTER尤其熟悉，此次與G-SHOCK的聯名錶選擇金屬錶殼的GM-5600為原型，錶盤以橘色文字點綴，搭配綠色帆布錶帶營造軍事風格，令人驚喜的是冷光照明會浮現YOSHIDA & COMPANY與PORTER Logo，向吉田鞄製作所創立85周年紀念致敬，僅在G-SHOCK台北專賣店獨賣。

▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）

▲冷光照明浮現YOSHIDA & COMPANY與PORTER Logo（左），錶盒內附可替換樹脂錶帶。
 

Oris則與日本知名牛仔褲品牌Momotaro Jeans共同推出聯名錶，以不鏽鋼錶殼搭配青銅旋轉錶圈的Oris Divers 65為藍本，搭配Momotaro牛仔布製成的錶帶，上面飾有2條白色出陣條紋，同時附上牛仔布旅行包，讓機械錶變潮了。

▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）

▲Oris x Momotaro聯名錶採用Momotaro牛仔布製成錶帶，上面有兩條白色的出陣條紋，65,000元。（圖／Oris提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK & Oris 。（圖／公關照）

▲Oris隨錶附贈旅行套組。

►G-SHOCK賣翻的金屬錶變酒紅色　喜氣設計還有Swatch

►TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路


 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

G-SHOCk, PORTER, Oris

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路

TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路

亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

賈靜雯撞LVMH集團少奶奶同系列珠寶　12萬鍊墜洩務實性格

賈靜雯撞LVMH集團少奶奶同系列珠寶　12萬鍊墜洩務實性格

林心如轉進好運的伯爵錶上身　創業女強人行頭不能輸 G-SHOCK賣翻的金屬錶變酒紅色　喜氣設計還有Swatch 威尼斯獅變身香奈兒1.8億元鑽石項鍊　伯爵錶側也現蹤 鬼鬼西裝配萬寶龍包超帥　曾之喬亮香奈兒公事包拼了 柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款　3萬優質錶出列 孫藝真美照連發！「逆齡碎花裙」藏不住燦笑　網：果然墜入愛河 韓網爆紅「減脂三階段」飲食管理！三週快速瘦下不復胖、突破停滯期

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面