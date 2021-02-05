2021「美白新品」全出列！趁冬天趕走暗沈　用「透亮膚色」開運

▲亮白有感，肌膚就能自帶光。（圖／翻攝自IG/ahc.official、laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

冬季正是亮白的最好時機，在紫外線較弱的冬天，肌膚較不易因為強烈紫外線而累積過多黑色素，此時做好肌膚養護，開春時刻，肌膚就能亮到招來好運氣．透亮、乾淨的膚色就是看起來更年輕、更有質感，盤點2021最新美白話題單品，一起來看看！

▲黛珂瑩潤粹白擊黑瞬采面膜。

黛珂以品牌經典成分麴酸為基底， 加入為肌膚增加透明感的麥角硫因和黃龍膽根萃取液， 高彈力雙層面膜，乘載著淨白成分與傳輸囊體技術， 敷在臉上緊密般貼合，讓淨白成分滲透直達角質層。

▲Sisley 璀璨鑽白透亮前導水，150ml。

想要美白有感，必須打開肌膚吸收的關鍵通道，再注入濃縮精華，使後續保養效率加倍。Sisley璀璨鑽白透亮前導水同時兼顧亮白、前導、保濕 3 重功效，以獨家專利鑽白複合物使肌膚明亮，開啟後續保養品吸收力，內含多種保濕成分萃取，長效維持肌膚澎潤滿水位。

▲嬌蘭蘭鑽氧蘊極光精露，125ml。

嬌蘭蘭鑽氧蘊極光精露，高效配方源自珍稀蘭花萃取精華，並添加低分子玻尿酸，可深入肌膚底層，協助賦活肌膚、為肌膚補充水分，幫助後續保養品吸收。

密集美白修護

▲東森自然美 肌因極光白高純度酯C安瓶，7ml*4入。

美白、保濕一瓶搞定，富含α熊果素、微米化維生素C以及高效活性修護精華，以微米化維他命C幫助迅速導入肌底，幫助膚色提亮。



底妝也可亮白

▲倩碧神奇精華粉底液SPF 20/PA+++，30ml。

擁有3種精華成分科技，是一款能夠溫和無刺激並有效改善膚況的保養型粉底。添加維他命C，有助提亮膚色，幫助漸少色素斑點問題。

►不塗眼霜小心變阿姨！網推眼周保養「6單品」，養出緊緻大眼