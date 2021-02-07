湯姆貓與傑利鼠變水晶也淘氣　手捧起司Ｑ爆

▲《湯姆貓與傑利鼠》施華洛世奇家貓TOM擺件（左）9,490元，JERRY擺件4,990元。（圖／施華洛世奇提供）



記者陳雅韻／台北報導

華納兄弟經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》（TOM AND JERRY）真人結合動畫版電影將於10日在台上映，23歲「超殺女」克蘿伊莫瑞茲（Chloe Moretz）在劇中飾演婚禮顧問，找來湯姆貓趕走溜進飯店的傑利鼠，重現粉絲熟悉的追逐場景，兩者可愛姿態也被施華洛世奇（Swarovski）凝於瞬間，推出一臉驚訝表情的傑利貓與捧著起司的傑利鼠水晶擺件，成對擺在一起卡哇伊。

▲《湯姆貓與傑利鼠》將於10日在台上映。（圖／翻攝華納兄弟台灣粉絲俱樂部臉書）



施華洛世奇打造的湯姆貓結合灰色、黑色及黃色水晶，姿態相當生動，連貓鬚小細節都講究，而總是領先一步的聰明傑利鼠，化身為水晶擺件也相當可愛，品牌揉合了多種層次的黃色與橙色水晶，詮釋坐在起司上、手也捧著一塊起司的傑利鼠。

▲克蘿伊莫瑞茲穿著LV新裝宣傳《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝chloegmoretz IG）



女主角克蘿伊莫瑞茲近日忙著宣傳新電影《湯姆貓與傑利鼠》，雖然是線上發布會，她在鏡頭前的穿搭仍不馬虎，連兩場宣傳活動的服裝，都出自她曾拍過廣告的LV（Louis Vuitton，路易威登），她選擇條紋裝搭配腰帶設計，洋溢年輕氣息。

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