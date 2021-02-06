地表最美的「浪漫花朵口罩」2／6開賣！5款圖案　戴上秒變溫柔小姊姊

▲寶雅推出浪漫花朵圖騰口罩，讓人一眼驚豔。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫也要兼顧美麗，寶雅將於今（2/6）獨家開賣「她。璀璨似花」三層醫用口罩，以不同風格的5款花朵圖騰來勾勒女生的美，而美麗更不需做選擇，貼心將全花色放置一盒內，讓你隨著心情挑花色，天天戴出好心情。此外，口罩品牌親親、masklab也都推出花卉或者農曆新年應景款式，在康是美、台北101的專門店等通路都有機會買到。

▲POYA寶雅獨家醫療口罩，一盒50入，限量8000盒。

值得一提的是，全新開賣推出的「她。璀璨似花」三層醫用口罩，除了視覺設計繽紛，質選擇柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高。除了基本的雙鋼印外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，即日起會陸續抵達全台寶雅門市，Yahoo商城限量1000盒同時發售，目前無接受預購，售完為止。

▲親親9款新年花卉款口罩，小三美日、康是美發售中。

說到花朵口罩，口罩品牌親親與普潔推出9款春節系列，除了有著喜氣的紅色花朵，更有白色和粉色的優雅手繪感花卉圖騰可供選擇，超美款式戴起來仙氣滿滿，絕對是最佳走春配件。

▲屈臣氏推出小包裝10入新年印花款口罩，非常貼心。

為了迎接春節，屈臣氏即日起也開賣普潔4款印花口罩，分別為富貴花開、招財進寶、福到春到及紅運迎春，每款限量2,250盒，實際到貨數量與花色請以各門市為準。