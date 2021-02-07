星・變美／阿嬌瘦回尖下巴被封「最美妲己」　40歲凍齡美顏靠戒掉5大壞習慣

▲阿嬌在《封神之妖狐王妃》瘦回纖細身材，被讚是「最美妲己」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝鍾欣潼微博&小紅書，微博@封神妖亂天下

香港女星阿嬌鍾欣潼自出道以來，精緻五官一直備受喜愛，被稱為360度零死角美女，但身材容易忽胖忽瘦的她前陣子被網友發現腫了一圈，紛紛喊問「怎麼了？」好在日前電影《封神之妖狐王妃》曝光劇照，飾演妲己的她看起來已成功恢復苗條體態，更瘦回尖下巴，網友大讚「太美了！」「顏值重回顛峰」、「神仙顏值」，甚至被誇超越溫碧霞的經典版，是「最美妲己」。

而近日阿Sa蔡卓妍上傳第一次做蛋糕給阿嬌的舊照，慶祝阿嬌40歲生日，被網友發現，阿嬌模樣與現在差別不大，美貌十數年如一日，超凍齡！她就曾在小紅書上分享過，自己發現有很多日常習慣其實就是讓自己變醜的兇手，她也還特別指出5大NG惡習，想要維持美麗好狀態，一定要先戒掉這些「變醜壞習慣」。

1.洗澡水太熱



阿嬌表示曾經自己冬天時非常喜歡洗熱水澡，結果後來頭皮乾澀、發癢，才知道太熱的水會把頭皮的健康油脂洗掉，洗頭洗澡應該用溫水就好，對肌膚才好。

2.濕著頭髮梳頭



有些人剛洗完頭，頭髮還沒乾就急著想把頭髮梳開，但頭髮濕的時候很脆弱，毛鱗片尚未閉合，這時候梳頭很容易會使頭髮受損，甚至斷裂，阿嬌誠懇呼籲「看看梳子上掉的頭髮，求求你停手吧！」

3.邊吃飯邊補口紅



阿嬌分享，她曾看過有女生因為擔心吃飯時唇妝掉色，竟邊吃飯邊補口紅，讓她錯愕又心疼對方的嘴唇。她建議，如果真的怕脫妝不好看，可以試試口紅雨衣，真的管用；另外，白天可以多塗塗護唇膏，晚上卸妝後再敷個唇膜，這樣可幫助嘴唇維持水嫩，即使不塗唇彩也很好看。

4.冬天露腳踝



曾有造型師跟她說過，腳踝是下半身最細的部位，露出來可以顯得腿細，但她也提醒，冬天把腳踝露出，不僅傷關節，還影響腿部循環，造成水腫、使小腿腫脹，反而會讓雙腿看起來變得更粗了。

5.敷完面膜不洗臉



她笑說自己以前有時會躺在被窩裡敷面膜，導致敷完時間到也不想動，還騙自己這樣可以充分吸收面膜裡的精華，但這樣是不可以的！她表示，敷完面膜臉上吸收不了的精華不洗掉會堵塞毛孔，所以一定要起來洗掉，並且進行後續日常護膚流程。



阿嬌也補充，除了以上這5大「惡習」，其實還有很多會讓你越變越醜的壞習慣，比如老是低頭玩手機、天天喝碳酸飲料、冬天就不塗防曬……等，如果一時改不掉，也要盡量時刻提醒自己，不然就算用再貴的保養品都沒有用。

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