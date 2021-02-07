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女生也是球鞋控！DIOR最新款曝光細節超多　MIU MIU加了低跟讓妳偷偷長高

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▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲Dior-ID運動鞋，帶有可愛復古調調。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

球鞋當道，對女生來說絕對是一大福音，畢竟高跟鞋再怎麼美麗，穿久了還是累人，運動鞋既時髦又舒服，何樂不為？DIOR推出結合復古與潮流的Dior-ID休閒鞋，鞋型很有特色，為迎接春夏準備。此外，GUCCI的多啦A夢「金牛版」運動鞋、BURBERRY的Arthur運動鞋等，也都是當紅選擇。

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲Dior-ID運動鞋細節滿滿。

小白鞋不知已經紅了多久，Dior-ID以此為基底，在白色小牛皮鞋身上，鑲嵌橡膠紋理細節，正面有鞋帶、側面則是魔鬼氈，帶有一些可愛感，點綴藍色、粉色、綠色或紅色於鞋舌、鞋後跟，並以同色系的縫線加深連結，每個角度都好看，甚至在橡膠鞋底，裝飾了星星，那是DIOR的幸運符碼，好像踏出的每一步都被祝福。

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲Dior-ID運動鞋有銀色、奶茶色，都很容易搭配。（圖／翻攝DIOR官網）

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲Dior-ID搭配短網襪，俏麗又有特色。

除了穿在腳上，Dior-ID也推出IG濾鏡，穿著Dior-ID新鞋的雙腳踩著舞步，輕觸可以更換鞋子顏色，還沒下手買鞋，玩一玩濾鏡也很滿足。

GUCCI的運動鞋向來有不少支持者，近期與多啦A夢聯名，除了一般版本，也有專為農曆新年設計的「金牛款」，只見多啦A夢長了牛角與牛耳朵，還變成金色，實在太可愛。充滿戶外精神的BURBERRY Arthur球鞋，色彩、材質多樣，除了單色也有蘇格蘭格紋款，甚至加了金屬鍊的設計，在充滿活力的同時不忘個性。

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲GUCCI與多啦A夢聯名，球鞋除了一般版本，也有金牛版本。

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY Arthur球鞋變化很多。

這波球鞋潮中，大玩顛覆的當屬MIU MIU，將運動與時尚結合，2021春夏端出讓人一眼就被吸住的「足球跟鞋」，無論尖頭或方頭，都能修飾腳型，低跟設計悄悄拉長腿部線條，卻依然行走自如，一雙鞋中看見不同風格而不違和，既有態度又有女性魅力。

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU的足球跟鞋很有特色。

▲DIOR-ID球鞋。（圖／品牌提供）

▲FENDI球鞋的色調很吸引人。

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關鍵字：

DIOR, BURBERRY, MIU MIU, 球鞋, 運動鞋

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