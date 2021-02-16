三款聯名鍵盤可愛捨不得離手！史努比滑鼠療癒、GODIVA按鍵都像巧克力　

編輯／ChiNg

不知不覺寒假也過了一半，過完年緊接著就是新學期的到來，無論是學生還是上班族的生活肯定都脫離不了鍵盤與滑鼠這兩樣「日常用品」，如此不可或缺的物品除了實用以外最重要的當然就是美觀囉，韓國雜貨網推出超夢幻的造型鍵盤保證成為桌上的顏值擔當，另外小編再加碼一款「美味可口」的鍵盤讓大家荷包大失血。

＃米奇造型無線鍵盤＆滑鼠

越來越多人跟上復古的風潮，除了穿搭各式古著以外許多商品的設計更飄散出濃濃的時代感，鍵盤也不例外！這款米奇造型的鍵盤按鍵設計為復古的打字機圓形樣式，不僅形狀上復古味飄香顏色上選以對比的黑與櫻花粉配色使得整體既懷舊又時尚，另外在空白鍵以及F1至F4按鍵上也印上了米奇的經典代表圖樣，像是白手套以及米奇的大頭且畫風一看就知道是古色古香的老米奇。

▲米奇無線鍵盤，復古圓形按鍵超可愛。（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

除了鍵盤以外，這顆歐美塗鴉風的藍牙滑鼠更是一大亮點，整體以櫻花粉為主題色搭配各種個性小插圖及字樣，最可愛的是米奇的大頭還俏皮的對你眨眼吐舌頭，這顆滑鼠絕對能替壓力大的你解悶、帶來無限療癒感。

▲米奇藍牙滑鼠，採以歐美塗鴉畫風既個性又可愛。

＃史努比造型無線鍵盤＆滑鼠

另外，這次10X10同步推出了史努比造型的系列，最吸睛奪目的是整體採以極為夢幻的馬卡龍粉紫色搭配，粉嫩的色調使用起來就好像是個小仙女，不僅仙氣逼人可愛指數更是爆表；白色的基底使得整個鍵盤走向清新的簡約風，加上空白鍵上史努比的圖樣，仔細一看旁邊的Shift鍵還有笑翻的糊塗塌客實在是可愛極了。

▲史努比無線鍵盤，馬卡龍配色絕對深得少女們的心。

而藍牙滑鼠選用了更濃郁的紫色，握在手裡就好像是一顆甜甜的芋頭，芋頭控們應該完全沒有抵抗力，光看到滑鼠就餓了……加上鮮豔的黃色點綴出「BONJOUR SWEETIE！」字樣完全展現出史努比慵懶又愜意的個性，除此之外此系列也推出了另外兩款造型的滑鼠，分別是印有查理布朗的粉色與史努比躺在紅色狗屋的米色，喜歡的人千萬不要錯過。

▲史努比藍牙滑鼠，此系列共有三款，個個都可愛極了。

＃GODIVA X IKBC巧克力造型鍵盤

巧克力界的霸主GODIVA這次跨界聯名與電腦週邊品牌IKBC攜手打造這款巧克力造型的鍵盤，黃橘色系的外包裝讓人一眼就認出這就是熟悉的GODIVA巧克力盒，再加上大大的logo真的會讓人誤以為是甜甜的巧克力；打開之後更是吸睛，巧克力色與米色調的搭配看起來就像是一盒滿滿的牛奶巧克力，讓人直呼設計感實在是驚人，而空白鍵的設計更不馬虎的印上了精緻的GODIVA經典字樣與圖樣。

▲GODIVA X IKBC巧克力造型鍵盤。（圖／翻攝自微博＠鍵設局，下同）

還有右上方的三顆功能鍵亦是分別採以白、粉、綠不同口味的巧克力樣式做搭配，簡直是一盤完美到無懈可擊的巧克力鍵盤。

▲此款聯名鍵盤每一顆按鍵都像極了美味可口的牛奶巧克力，功能鍵更精心設計為別緻的樣式。

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