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迪士尼公主「拼圖小夜燈」好浪漫　開了燈後王子、雪寶就出現

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編輯／ChiNg

夜晚總是神秘卻又時常帶給人憂鬱，未知的感覺令人興奮又害怕，這時候就是需要一盞微亮的小夜燈為你的漆黑點亮閃爍光明，小小的燈火既浪漫又溫馨，小編特蒐三款女孩們必收的夢幻夜燈，其中還有讓人美到哭的迪士尼公主系列，幫你趕走對於夜的恐懼安心入睡。

＃迪士尼公主拼圖馬賽克夜燈

這次日本迪士尼真的鐵了心要燒盡粉絲們的錢包，推出夢幻到不行的「拼圖馬賽克夜燈系列」以80塊拼圖碎片組合成可愛又精緻的鐘形玻璃燈罩，當裡面的LED燈亮起，整個主題圖樣就立馬呈現在眼前，無論是貝兒、Elsa、花木蘭還是長髮公主樂佩，各種美麗又調皮的公主樣式應有盡有，夜晚亮起柔美的燈光搭配公主們的氣質，簡直像是在房間辦了一場浪漫的舞會。

《美女與野獸》

這款刻畫著聰明的貝兒與野獸浪漫的共舞身影，若把燈關上便會浮現貝兒獨自一人拿著玫瑰花的樣子，這款《美女與野獸》夜燈肯定能征服所有女孩的心。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、10X10.co.kr）

▲▼迪士尼公主系列夜燈。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲日本迪士尼打造四款馬賽克拼圖夜燈，每一款都夢幻到不行。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

《冰雪奇緣》

《冰雪奇緣》裡感情好到令人羨慕的Elsa跟Anna嬉戲打鬧的身影大家絕對不陌生，這款夜燈打造為姐妹兩人在雪地裡牽手奔跑的模樣，打開燈後還能看到萌倒一票人的可愛雪寶，小小一隻真是療癒到不行。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、10X10.co.kr）

▲▼迪士尼公主系列夜燈。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

《花木蘭》

而孝順的花木蘭總是自帶東方文化氣息，所有有她的地方就像是遍地開滿了我們所熟悉的各種東方元素，無論是手拿著油紙傘，還是打鬥時拿的長劍都讓人聯想到我們這位文武雙全的孝順公主。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、10X10.co.kr）

▲▼迪士尼公主系列夜燈。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

《長髮公主》

最後調皮又可愛的長髮公主樂佩也來放閃，就算是以馬賽克拼圖的方式呈現，還是抵擋不住樂佩與費林王子的強烈閃光，若實在招架不住這股浪漫氛圍就趕緊把LED燈關上，還是可以看到優雅的樂佩拖著長髮以及身後朵朵開的小花，同樣是美不勝收。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、10X10.co.kr）

▲▼迪士尼公主系列夜燈。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

＃史努比夜燈

大家都知道PEANUTS火燒粉絲錢包的能力同樣是不遑多讓，這款倒頭就呼呼大睡的史努比萌到讓人沒有抵抗力，躺在地上微微凸起的小肚肚上還站了一隻糊塗塌客，整個夜燈的設計非常簡約，採以史努比的經典黑白配色點綴一點糊塗塌客鮮豔的黃色設計而成，晚上點一盞史努比夜燈就好像調皮的他躺在旁邊伴你一同進入甜美夢鄉，這麼可愛又溫馨的畫面讓你再也不失眠。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自tw.bid.yahoo.com）

▲史努比造型夜燈簡約的設計同樣深得粉絲們的喜愛。（圖／翻攝自tw.bid.yahoo.com，下同）

若將它放置於床邊也可作為睡前閱讀時的光源，恰恰好的亮度不刺眼也能解決晚上讀書的光線問題，這款夜燈無論拿來睡眠使用還是陪伴你閱讀都是非常好的選擇。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自tw.bid.yahoo.com）

▲恰到好處的亮度也很適合拿來閱讀。

＃彩虹光束夜燈

誰說夜燈只有照亮漆黑的用途？韓國雜貨網10X10總是讓我們驚喜連連，推出這款彩虹光束夜燈不但能讓房間免於伸手不見五指的處境，同時還替你製造出專屬於你的一道彩虹！有了它想看彩虹再也不必等待雨後天青的難得時機，只要在房間按下開關，牆上、角落任何你能觸碰到的地方都能留下這美麗的七彩身影，炫彩奪目的彩虹看了讓人心情好也相當浪漫。

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、10X10.co.kr）

▲韓國10X10推出先氣逼人的彩虹光束夜燈，即便是下雨天也能在房裡欣賞彩虹。（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

▲▼三款夢幻小夜燈（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、10X10.co.kr）

▲簡單按下按鈕便能在房裡的任何角落看到七彩的影子。

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關鍵字：

夜燈, 浪漫, 迪士尼, 迪士尼公主, 史努比, 彩虹

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