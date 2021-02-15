「美少女戰士」手錶附變身器裝飾太夢幻　還有迪士尼公主款仙氣逼人

編輯／ChiNg

忙碌的學生以及上班族最忌諱的就是沒有時間觀念，因此手錶在現代人的生活中扮演著極為重要的角色，一早出門忘記戴手錶整天都渾身不對勁，為此小編特搜三款美到不像話的夢幻手錶，讓你就算用不到也會記得把它像藝術品一樣戴上。

＃美少女戰士手錶

繼劇場版《美少女戰士Eternal》上映後許多品牌不斷的推出各式各樣的聯名周邊商品，而這次則是推出「永恆水手戰士」系列的美少女戰士造型手錶而且一口氣就推出了十款不同的造型讓大家依照自己喜歡的角色來選購。

▲美少女戰士因應劇場版上映，推出十款角色造型手錶。（圖／翻攝自sailormoon-official.com，下同）

此系列將內、外共十位戰士都做成了手錶，不但各具特色且最有辨識度的絕對是依照角色的不同而搭配出的各種不同主題色，包含代表著月亮、水星、火星、天王星、海王星等等的十種顏色，一看就知道是美少女戰士來了。

▲依照不同角色的特色推出了各種代表色以及元素的設計。

所有的錶面都刻上了清晰的「Pretty Guardian Sailor Moon Eternal」的字樣並且將四個時間刻度換成了星星以及月亮的圖樣，錶鍊則是各戰士的代表色並搭上變身器設計，整隻錶充滿了美少女戰士的經典元素，是相當夢幻同時又是一隻實用到不行的手錶，戴在手上彷彿能感受到變身的能量。

▲無論是外觀設計還是包裝都非常精緻，富有濃濃的美少女戰士氣息。

＃迪士尼公主童話手錶

迪士尼公主簡直可以堪稱為全世界女孩的夢想，相信很多人跟小編一樣幻想過一早能在城堡裡醒來，在過著公主般的夢幻華麗生活，這次日本迪士尼與飾品品牌K.UNO攜手打造迪士尼公主童話系列共推出五款樣式的手錶讓大家把童年美夢戴在手上。

▲日本K.UNO與迪士尼攜手打造公主童話手錶系列，全系列共有五款造型。（圖／翻攝自k-uno.co.jp，下同）

五款錶面上的12點鐘刻度皆鑲上了天然彩色珠寶，可以說是讓女孩們蛻變成女人的成年禮，是一個極為浪漫又富有意義的象徵；全系列共有貝兒、樂佩、仙杜瑞拉、愛麗兒以及茉莉五位公主的款式，每一款各具特色讓大家可依自己的喜好選擇。

▲錶面上充滿了公主們的元素以及代表珠寶，連背面的設計也毫不馬虎。

無論哪一款錶面上皆烙印著各位公主的經典象徵圖樣，散發著高質感的光芒以及反射出唯美的柔光，讓人看了好想擁有，最貼心的是錶面大小設計為小直徑的23mm是最適合氣質女孩的大小；而背面的設計同樣不馬虎，精緻的印有五位公主的輪廓，戴上它就好像自己的嚮往偶像陪伴自己度過繁忙時光。

＃卡娜赫拉星空系列手錶

若是害怕過於老氣或成熟，這款由台灣在地品牌GOTO推出的卡娜赫拉的小動物Starry Night星空系列手錶包準讓你滿意，錶面設計採以星空為主題的面板搭配P助以及粉紅兔兔扮成魔法師的圖樣，整體散發出一股神秘又可愛的味道，不管是大人還是小孩肯定都沒有抵抗力。

此系列共推出彩色版以及金屬線條版兩種樣式，前者以鮮豔的色彩呈現出俏皮可愛的角色們，而後者則是以簡約的金色線條勾勒出卡娜赫拉以及兔兔的形象，一個是活潑可愛、一個是成熟韻味飄香兩款各具特色；而無論是哪一款皆是選以米蘭錶帶的設計，使得整體更具時尚感也更加的有質感。

▲彩色版以及金屬線條版各具特色，大家可依個人喜好選擇適合的風格。（圖／翻攝自gotowatch.com.tw）

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