Ryan加上黑芝麻變身9m88、頂泡麵頭變帥歐巴　換上各式髮型都太可愛

編輯／ChiNg

韓國的高人氣卡通明星KAKAO FRIENDS備受粉絲們愛戴，近日來自韓國的鐵粉於Instagram上分享了一系列由食物打造而成的「可食用版Ryan」無論是泡麵、餅乾還是番茄通通變成了他的頭髮以及配件，讓人看了忍不住捧腹大笑實在是太可愛也太有創意了。

＃冰塊花媽頭Ryan

這款徹底說明了「只有Ryan能超越Ryan」就連他精心設計的特殊髮型也是由他本人自己打造而成的，Ryan造型的小冰塊放在頭上讓他看起來好像動物版的花媽。

＃美味的蟹肉蛋Ryan

這款將Ryan進化成由美味可口的蟹肉棒以及蔥蛋打造而成的愛心捲毛模樣，光看照片就能感受到香味飄出來直接刺激到小編的食慾……

＃復古disco Ryan

Ryan可愛的臉簡直是百搭，顏值高真好……無論哪種年代的經典髮型都能駕馭，這款由棉花糖製成的蓬鬆爆炸頭極富有復古感，且嫩粉色的髮色搭配上面彩色糖果的點綴顯得格外的可愛。

＃9m Ryan

這不是台灣個性創作歌手代表9m88嗎？原來是Ryan調皮的用了黑芝麻充當的，黑捲髮版本的他同樣深受大家喜愛，加上小番茄製作而成的腮紅搭配他原本圓圓的眼睛實在是萌到不行。

＃泡麵頭Ryan

這才是正港的泡麵頭，雖然用的是真材實料的泡麵不吃很可惜但是放在Ryan頭上可愛程度破表就完全沒關係了……不管是長髮泡麵頭還是短髮泡麵頭他通通可以駕馭，完全能勝任歐巴這個尊榮級地位。

除此之外，來自倫敦的食物造型師Charlotte Omnès也常在Instagram上分享自己對於食物的創意作品，把常見的水果、蔬菜甚至是薯條加上了五官讓它們個個都像是個活生生的新生命，不但極富幽默感也能感受到對於生活的滿滿熱情。

＃香蕉喵

加上圓眼睛和小小耳朵的香蕉先生搖身一變成了大家難以抗拒的可愛貓咪，香蕉的黑色斑點瞬間化作貓咪身上的紋路像極了一隻小花貓，仔細一看也挺像一隻小花豹的。

＃憤怒蔬菜

不知道大家有沒有玩過一個小遊戲叫「憤怒蔬菜」，簡單來說就是兩個人要輪流憤怒的喊出蔬菜的名字，先笑場或是先重複的人就輸了，是一個非常療癒的遊戲；不要以為只有你不喜歡吃青菜，說不定蔬菜也不喜歡你。

＃「菸」燻培根

這跟我們平時吃到的煙燻培根不太一樣，被動的培根變成主動去抽菸了……看他厚厚的嘴唇叼著一根菸加上無奈的雙眼，看起來就像一個老菸槍顯得格外逗趣。

＃吐。司

這才是正港的「吐。司」，調皮搗蛋的吐出舌頭、露出整排牙齒開懷大笑這片吐司未免也太俏皮了吧，可愛的模樣讓人怎麼忍心咬下去。

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