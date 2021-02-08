侯佩岑搶背超限量紅色Q手袋迎新年　更多喜氣「小紅包」看這邊

記者王則絲／綜合報導

轉眼年節近在咫尺，想必已經有不少人忍不住開始穿新衣、背新包了吧？藝人侯佩岑最近就搶先在正式過年前背上超Q的紅手袋，這款來自MOYNAT的牛年限定Rejane Nano手袋全球僅限量68只，小巧外型背起來搶眼又很逆齡！限量款難入手，還有其他更多新年紅色手袋選擇，以下一起來看看。

▲侯佩岑搶先背上MOYNAT 新年限定包款。（圖／翻攝自侯佩岑IG）



《MOYNAT》

侯佩岑示範的喜氣小紅手袋，為MOYNAT經典包款Réjane 的迷你尺寸，選用 Taurillon Blush 荔枝紋牛皮革製成，內襯為Calf Pearl 珍珠紋小牛皮，附有可拆卸與可調節長度的肩背帶，是特別為新年所誕生的限定緋紅色款式，全球限量68只。

▲MOYNAT 新年限定包款。（圖／品牌提供，以下同）



《SAINT LAURENT》

先前被代言人Rose一背即引發大熱的SOLFERINO包款系列，為因應農曆新年也推出了深紅色的款式。

▲SAINT LAURENT推出正紅色SOLFERINO系列肩背包。

《Salvatore Ferragamo》

Salvatore Ferragamo在2021年與倫敦藝術家Charlotte Mei 展開了一系列合作，為歡慶農曆新年的到來，特別打造獨一無二的視覺形象，靈感取自於70年代美國普普藝術家Roy Lichtenstein的作品，替「牛」年增添不同的有趣意象。其中Ferragamo 去年最受歡迎的VIVA BOW包款，更推出了亮眼鮮紅色，以及限定印花款式。

▲Ferragamo VIVA紅色牛皮肩背包。

《VALENTINO》

舒淇先前為 VALENTINO推出節日限定系列拍攝大片，手裡捧著一顆珠寶盒造型的晚宴包，非常吸睛，以紅色皮革配上金色鉚釘，非常有農曆年的喜慶氛圍。

▲舒淇帶貨Valentino Garavani Roman Stud 紅色小羊皮鉚釘晚宴包。

《Chloé》

Chloé 運用經典Ｄaria系列包款，為農曆新年精心選用丹寧布與紅色皮革拼接方式驚艷登場，彰顯青春活力之餘，亦承載祝福，企盼為來年增添好運，並在包面別上了象徵牛年的徽章，非常可愛。

▲Chloé Daria丹寧徽章迷你肩背包、迷你小圓包。

►甩開萬年大紅色、牛年圖案！這些手袋走完春繼續背也不奇怪

►擔心太浮誇很彆扭？情人節送禮從內斂「玫瑰粉」單品下手不會錯