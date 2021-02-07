訊息總用貼圖敷衍回應！6個「分手徵兆」，戀人們請當心

▲分手時的冷暴力其實很折磨對方。（圖／Unsplah，以下同）

編輯 / Lily

你有沒有這種經驗？最近兩人感覺怪怪的，沒有吵架但卻說不上來的冷淡，不見面也不覺得孤單，若有以上徵兆，小心你們感情已亮了紅燈而不自知，但若還想繼續走下去，這些日常生活中的小改變請特別注意。

#總是用貼圖回應

熱戀期的訊息文字總充滿濃情蜜意，就算隔著螢幕也能感受到他炙熱的心，但最近兩人對話就像例行公事，他總是說累，想要休息，或是總是回答嗯、好，甚至有時總是用貼圖敷衍回應。

▲只要你不主動，他也樂於一個人獨處。

#最近見面都是你主動約

最近他總說工作忙碌，無心約會更不再主動約你見面，就連約吃飯都是你開口，只要你不主動他就發懶，好像已沒有見你的衝動。

#變得難以掌握行蹤

熱戀時不管去哪都會禮貌性報備，但是現在你不問，他也就不說，有時多問他反而覺得你處處限制他。

▲說是給你空間，但感覺他已不在意你的生活。

#好像不太會吃醋

以前只要你和異性朋友一起，他總是會用吃醋來宣告主權，但是現在同樣的情況，他再也不會過問你去哪，反而給你絕對的自由。

#不想有親密接觸

簡單的牽手、擁抱都覺得抗拒，當你打從心底不喜歡一個人的時候，連應付的擁抱都覺得是多餘。

▲最近越來越多朋友們的聚會。

#沒把你放在計畫中

以前總會共同計劃未來，但卻發現他現在比較不提我們，總是想著他自己，像是旅行、朋友聚會等等，你發現他好像沒有把你放在未來中。

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