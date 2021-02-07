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【小人物大故事】鄒孟璇加入東森自然美「用心打動人心」

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【小人物大故事】

「現代人自我意識高漲，必須用心才能打動人心」東森自然美新竹建美店鄒孟璇表示，深耕新竹地區保養市場多年，除了與客戶交心外，把客人肌膚顧好，更是種責任。鄒孟璇不斷要求自我提升專業能力、找尋最新保養科技，而自然美標靶水光課程的效果，讓她驚艷不已，在客戶的認同與支持下，加入東森自然美，成就下一段美麗事業。

▲▼【小人物大故事】鄒孟璇加入東森自然美「用心打動人心」。（圖／東森購物提供）
東森自然美新竹建美店，店長鄒孟璇老師於2020年加入東森自然美。（圖／東森自然美提供）

來自外省家庭，接受軍事化教育成長的鄒孟璇，從小自我要求甚高，對做事情的態度更是講究。專科時開始半工半讀，打工經驗豐富，她分享「我在釣蝦場工作時，不管櫃台接待、整理釣具、廚房備料，都是我負責，我不挑客人、不怕辛苦，總盡力做到最好。」鄒孟璇練就一人當兩人用的工作能力，更奠定她選擇服務業的初衷，「我喜歡人與人間，那種有溫度的互動」鄒孟璇說。

畢業後，擁有中醫背景的鄒孟璇順利考取檢考證照，想進一步往上爬，卻屢屢失敗，因在沒有考到特考證照的前提下，無法成為一名合格的中醫師，而儘管曾是心中的遺憾，但個性直爽的鄒孟璇表示「人生不能留在原地踏步，需要換個方式，為自己找出路，或許有份職業可以善用中醫經絡學理論，同時滿足我喜歡為人服務的精神。」，因緣際會下踏入美容行業，鄒孟璇所幸發揮特長，表現可圈可點，快速上手後，客人更曾反饋因為她的幫助，不僅皮膚變得漂亮，身體也放鬆許多，讓鄒孟璇備感成就，不管多忙也覺得快樂，最後更希望可以給客人最佳的服務與產品，而選擇自行開業，創立個人品牌。

▲▼【小人物大故事】鄒孟璇加入東森自然美「用心打動人心」。（圖／東森購物提供）
▲鄒孟璇(左一)創立個人美容品牌邀請妹妹一起加入。（圖／鄒孟璇提供）

在新竹開店已13年的鄒孟璇，客人幾乎都變朋友，笑言「我從客人身上學到很多，而且我也容易走到她們的情緒漩渦裡面，她難過我就難過，她高興我也跟著高興」，鄒孟璇自覺對客人皮膚照顧的責任感，更了解自我成長的重要性，語重心長地說「美容產業日新月異，需要經常留意最新技術、保養新知，有效解決客人肌膚問題，才不會被市場淘汰。」
▲▼【小人物大故事】鄒孟璇加入東森自然美「用心打動人心」。（圖／東森購物提供）

鄒孟璇(右)與客人間的相處情誼好比閨密。（圖／東森自然美提供）

因興趣使然，鄒孟璇鑽研皮膚學，偶然接觸東森自然美標靶水光課程後，驚艷分享「標靶水光課程的效果，完全達到傳統美容做不到的深層護理，透過幹細胞技術原理，皮膚變的澎潤飽滿，保濕效果很好，讓我在第一時間很想與客戶分享，邀請他們見證一切。」客人也如預期，在第二次一同體驗過後，對於護膚效果，讚不絕口，直接奠定鄒孟璇加入東森自然美的動機。

水光課程的好，鄒孟璇要讓更多人認識與驚艷，在為客人服務中，她分享「曾經有客人的小孩因為青春期的關係，滿臉痘痘，為了做好完整的深層清潔，我不計成本，每次做臉都超過6小時，漸漸地，他的皮膚狀況變好外，我也才發現原來他也是會笑的小孩」。透過水光護膚調理，幫助有肌膚問題的客人，重拾自信與笑容。

▲▼【小人物大故事】鄒孟璇加入東森自然美「用心打動人心」。（圖／東森購物提供）
▲鄒孟璇為客人施作標靶水光課程，客人驚艷不已。（圖／東森自然美提供）

然而，鄒孟璇在加入東森自然美前，對自然美的印象仍停留在「媽媽用的品牌」，直到東森入主自然美後才改觀，她坦言「王令麟總裁很有自己的一套手法，用心經營品牌，走進消費者的心，以專業且年輕化的品牌形象，努力打廣告、做市場」，面對第一線服務客人的店家，集團更是給予全力支持，積極整併集團資源、精準導客行銷、聘請專業師資，協助店家培訓美容師等，「這些資源都是其他加盟體系無法無償且有效提供的，而我相信王總裁做每件事情的背後動機，都是希望我們無後顧之憂，卯足全力向前衝，所以我很謝謝東森」鄒孟璇感性地說。

面對未來的目標，鄒孟璇早已著手準備，在新竹開店多年，觀察入微的她表示「新竹地區視為科技業重鎮，很多客人向我戲稱過著『偽單親生活』，因此我的第二間店，必須環境空間夠大，並設有夫妻雙人房、兒童遊戲間等、讓夫妻有機會增進彼此感情、媽媽有個安心喘息的空間，更重要的是，要讓更多客人感受一進門就像回家一樣，輕鬆自在。」鄒孟璇展現願景的決心不在話下，期望在東森集團的引領下，讓東森自然美品牌一舉躍上世界舞台，成為國際品牌，創造更多影響力。

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關鍵字：

小人物大故事, 東森自然美, 自然美

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