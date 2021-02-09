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軟萌小物解決早晚溫差大！披上鸚鵡圍脖　迪士尼寶寶絨毛毯大人都想要

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編輯／ChiNg

忽冷忽熱的天氣讓人好難決定究竟該如何穿搭，這時候就是需要一條小毯子或是溫暖療癒的連帽睡衣替你解決早晚溫差大的困境，只需要一個療癒小配件就能在冷颼颼的傍晚帶來溫暖，小編特蒐四款毛茸茸的商品無論是圍脖、睡衣還是抱枕通通都有。

▲▼天冷必備四樣商品（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲早晚溫差大的天氣讓人好頭疼，有了這四款可愛的保暖小物幫你解決所有煩惱。（圖／翻攝自felissimo.co.jp，下同）

＃鸚鵡連帽圍脖

日本雜貨網FELISSIMO近日推出了以鸚鵡為主題打造而成的連帽圍脖，把超可愛療癒的玄鳳鸚鵡、和尚鸚鵡、虎皮鸚鵡等等各種不同品種的鸚鵡搖身一變成了溫暖的小物，仔細一看這件圍脖還原度簡直是100％無論是鸚鵡的絨毛紋路還是突起的鳥嘴甚至是臉上的小腮紅都精緻的被做出來了，披上這款連帽圍脖不但溫暖舒適也不必擔心會妨礙工作或是從事任何活動，實在是非常實用的設計。

▲▼天冷必備四樣商品（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲鸚鵡連帽圍脖，共推出三種造型，從頭到脖子完全以柔軟舒適的絨毛材質打造而成，無論是讀書、午睡還是工作戴上它都不成問題。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃貓耳連帽睡衣

前陣子火紅的遊戲動物森友會使得許多人為之著迷，其中更有很多人到處搜尋動物造型系列的周邊商品，這次日本品牌GELATO PIQUE便與動物森友會攜手打造一系列的連帽睡衣，無論是豆狸、貓咪還是松鼠通通都有，每一款都在帽子上立起了小小的耳朵實在是非常可愛，另外絨毛材質也使得整個人可愛之餘也能穿得暖呼呼的真是一舉兩得。

貓耳連帽系列商品銷售速度相當驚人，目前台灣官網僅剩白色款，但官方也釋出消息將不定期於日本官網持續補貨，有興趣的人可以持續關注最新消息。

＃狸貓變身抱枕

若喜歡狸貓造型的話肯定也會喜歡這款由日本品牌YOU＋MORE！推出的狸貓抱枕，將民間故事中的角色打造成鬆軟又療癒的抱枕，整顆抱枕看起來就好像一隻真的狸貓站在旁邊看著你，讓人完全沒有抵抗力，從背面欣賞便可看到他大大的尾巴還有樹葉造型的拉鍊，傳說中當狸貓要施展魔法變身成別的東西時便會將樹葉戴在頭上，這個抱枕的設計實在是非常用心也超級可愛。

▲▼天冷必備四樣商品（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲狸貓變身抱枕，又大又萌的尾巴超欠捏讓人完全沒有抵抗力。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃迪士尼寶寶絨毛毯

好市多總是能給我們帶來很多意想不到的高CP值商品，這次也不例外再度更新了迪士尼系列推出28吋的迪士尼寶寶絨毛毯，此系列共有四款造型分別為小飛象、小熊維尼、米妮以及辛巴，不得不說這系列的設計實在是用心良苦，以四位療癒軟萌形象的人氣角色打造而成，每一款讓人看了都好想買回家馬上補眠；由於是寶寶毯因此都有附上絨毛寶寶手搖鈴陪伴寶寶們溫馨入睡，雖然是專為寶寶所設計但大人同樣能披著可愛的毯毯窩在家裡，一定也非常舒適。

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關鍵字：

生活小物, 家居用品, 療癒, 可愛, 迪士尼

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