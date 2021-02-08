三款卡通聯名集合！P助背包送大隻粉紅兔兔　熊大黃色小包超軟萌

編輯／ChiNg

卡通造型的聯名包讓無論大人還是小孩都愛不釋手，可愛的角色人物讓各種成熟包款不會流於老氣，為此許多人氣卡通時常與各大品牌聯名打造周邊商品以及聯名包款把粉絲們的錢包燃燒殆盡，這次小編一口氣幫大家整理出湯姆貓與傑利鼠、卡娜赫拉以及LINE FRIENDS這三個人氣王的聯名系列保證讓你看了好想馬上手刀下單。

＃湯姆貓與傑利鼠

這次湯姆貓與傑利鼠來到台北京站威秀進行為期一個月的主題快閃，無論是各種包款、飲料手提袋還是其他相關的周邊商品都應有盡有，讓粉絲們的選擇障礙瞬間大爆發完全不知道該從何下手。

此次快閃推出了一系列的聯名帆布袋、飲料提袋以及筆袋，光是帆布袋就推出了超多造型款，無論是湯姆貓與傑利鼠的組合還是他們各自的寫真款都有，設計感偏簡約以簡單的線條勾勒出他們的輪廓再搭配黃與黑的對比色或是清新的白色作為底色，全系列無論哪種樣式都非常可愛；另外像是帆布筆袋以及飲料提袋更是吸睛，以湯姆貓的灰色以及傑利鼠的棕色作為主題色再將他們驚恐逗趣的表情印上，提著飲料走在路上就好像在跟他們散步一樣超級可愛。

▲湯姆貓與傑利鼠在台北京站威秀的主題快閃店預計於3／2結束，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自臉書@FansFans粉粉、shopee.tw，下同）

除此之外，這次快閃店也推出了許多不同款式的馬克杯、杯墊還有老帽，白色的馬克杯上印有豐富的彩色版湯姆貓與傑利鼠，富有濃濃的歐美塗鴉風的味道再加上如此可愛的他們顯得格外的引人注目，還可以再挑選一個造型杯墊搭配使用，讓傑利鼠大大的臉陪你一起度過下午茶時光；而此系列亦同步推出兩款極簡約設計的老帽，分別為湖水藍以及卡其色的款式，同樣印有他們兩位的Q萌大頭，讓人看了完全不知道該如何選擇。

＃卡娜赫拉Ｘ：CHOCOOLATE

軟萌的卡娜赫拉首度與服飾品牌：CHOCOOLATE 攜手打造以P助以及兔兔的經典圖樣為主題的系列商品，無論是背包、玻璃茶杯還是設計感精緻的衛衣通通都有，讓你不僅能穿上衣服變身為呆萌的兔兔及P助還能背上可愛無比的聯名包快樂出門。

其中「粉紅兔兔毛公仔連P助背包」絕對是此次最吸睛的商品完全重新定義了可愛的意義，P助造型打造而成的白色小背包可以放入卡夾、短夾及手機等物品前面還有小拉鍊，方便大家拿取小物件，最讓人受不了的就是一旁還有一隻大大的粉紅兔兔娃娃，別擔心背包裝太重粉紅兔兔幫你背！這款完全就是買包送娃娃簡直是難以想像的高CP值。

▲卡娜赫拉聯名系列只要達購買金額就送右圖的野餐墊，如此可愛又高質感的野餐墊只送不賣，喜歡的人趕緊開始購物吧。（圖／翻攝自臉書＠：CHOCOOLATE ，下同）

另外此系列亦有四種顏色的印花圖案衛衣、兩款立體車花圖案衛衣以及四款百搭口袋T，其中最欠買的絕對是立體車花圖案的這兩件衛衣，除了胸前印有：CHOCOOLATE logo字樣以及兔兔和P助玩耍的圖樣以外，更在帽子印上他們兩個的臉龐還有兔兔長長的大耳朵看起來非常療癒，穿上它之後你就是萌萌的兔兔本人。

▲全系列服飾以經典的品牌logo搭配可愛卡通圖樣，每一款看了都好想要。

＃LINE FRIENDS X OUTDOOR

人氣卡通明星LINE FRIENDS繼LINE推出後，大家先後從貼圖、遊戲慢慢地認識他們，最後便不斷的與各品牌合作推出文具、辦公用具、服飾甚至是包包等商品，可愛的熊大與朋友們備受粉絲愛戴，推出的商品每次一上架就被掃空。



包包界鼎鼎大名的品牌OUTDOOR這次打造出這系列以LINE FRIENDS為主角的各種人氣必買包款，包含了經典的大背包、側背包以及單肩包等多種不同樣式，全系列無論是哪個商品均以亮眼的黃色為基底搭配化身為啦啦隊隊長的熊大圖樣，整個包包背起來讓人充滿了朝氣與活力顯得特別年輕且活潑；其中最讓人愛不釋手的絕對是OUTDOOR一直以來的經典大背包，大容量空間可以容納筆電、書本以及水壺，多口袋的設計也使功能上更為充裕還有背部貼心設計的防盜拉鍊，整個包包不怕裝不下，只怕你背不動。

▲OUTDOOR經典款大包容量非常充裕，既可愛又實用。（圖／翻攝自btu.com.tw，下同）

另外，此次也推出了兩款側背包分別為直立式以及橫式，若外出時不想攜帶太多的物品它就派上用場了，雖然外觀小巧可愛但還是能裝得下手機以及短夾等貴重物品，貼身設計的包款讓人人背起來都是Q萌的小女孩非常顯年輕；而若還是習慣大一點的容量也可以選擇單肩包，簡約的包型加上可拆式的飛行飄帶使得整體更顯個性，讓大家一次駕馭兩種風格，且功能上更貼心的設計了拉鍊袋以及內貼袋使得東西免於散落一地。

▲若東西不多也可選擇側背包或是單肩包，同樣印上了滿滿熊大的圖樣非常療癒。

喜歡LINE FRIENDS的話絕對不能錯過這次的聯名，除了上面介紹的包款之外還有其他許多單品像是卡片零錢包、卡夾或是化妝包等各種不同功能的大小包，讓大家根據自身需求做選購；而造型上除了黃底色的熊大隊長以外，還有另外兩種造型分別是紅底的兔兔以及藍底的莎莉每一款都可愛到不行。

▲除了吸睛的黃色熊大款，此聯名系列也同步推出了紅色兔兔款以及藍色莎莉款。

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