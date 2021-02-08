洗臉洗對才有好肌膚！正確清潔7大守則　沒化妝就不用卸妝

▲做好卸妝洗臉是擁有美肌的第一步。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

洗臉清潔是擁有好肌膚的關鍵第一步，清潔沒做好，擦再多保養品都白費，但別小看洗臉，或許有些地方你一直以來都做錯。以下7個皮膚科醫師、保養專家都呼籲的正確清潔觀念，看看你都洗對了沒？

1.早上是否用洗面乳依膚質決定



早上是否要用洗面乳洗臉可依個人膚質和當天膚況決定，一般膚質、尤其乾性肌和敏感肌，早上直接用清水洗臉即可，但如果是易出油的油性肌膚，或前一天晚上用了較油潤的保養品，有較多油脂殘留在臉上，則可用溫和的洗面乳清潔。

▲洗臉水溫過冷過熱都容易傷害肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official）



2.洗臉溫度要適中



過熱的水溫會帶走過多皮脂膜，使肌膚變得乾燥，且容易破壞肌膚屏障，過冷的水會刺激肌膚，更不要冷熱水交替洗臉，容易使肌膚變得敏感，皮膚科醫師建議，最好使用接近體溫約34～38度的「無感水溫」。

3.洗臉時間不宜太長



洗臉不是洗越久越乾淨，清潔產品在臉上停留過久也會造成過度清潔，反而傷肌膚。基本上一個部位10～20秒就夠了，整張臉最好別超過1分鐘。

▲只要不用力搓揉，用毛巾洗臉也沒問題。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



4.毛巾、洗臉巾都可以



網路上流傳用毛巾擦臉不好，但其實專家指出，不管是用一次性洗臉巾或毛巾都可以，重點是挑選材質柔軟的款式，且使用時不要大力搓揉，以輕輕按壓的方式吸走水珠，避免過度摩擦肌膚就好。另外，使用毛巾的人，要注意毛巾清潔，定時清潔更換就沒問題。

5.別忽略髮際線



很多女生都有化妝、擦防曬的習慣，大部分都會待到髮際線處，洗臉卸妝別忘記髮際線也要清潔，以免導致長閉口粉刺和痘痘。

▲洗面乳充分起泡更好沖洗乾淨。（圖／翻攝IG@ahc.official）



6.洗面乳先起泡再上臉



洗面乳最好先在手上充分起泡後再上臉，不僅清潔效果較好，也能迅速被沖洗乾淨，較不易殘留在臉上，傷害肌膚。

7.沒化妝用洗面乳清潔即可



沒有化妝的時候不需要卸妝，只要用洗面乳清潔即可，以免過度清潔對肌膚角質層造成傷害，使肌膚變得容易乾燥、易敏感。而有擦防曬的人也不用卸妝，一般的防曬產品，直接使用洗面乳就能洗淨，除非用了防水性防曬乳才需要使用另外卸妝產品。

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