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求人不如求己！效法7個「幸運者體質」，新的一年更順利

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▲▼ 效法7個「幸運者體質」，新年更順利 。（圖／翻攝自FB）

▲與其祈求好運，倒不如從自己改變起。（圖／翻攝自JTBC Drama，以下同）

編輯/ Lily

農曆年即將到來，不少人都會看星座運勢、流年運程，甚至換上大紅色來招好運，除了這些外再加持，要知道是否幸運的決定權其實在自己，新的一年快改掉那些壞習慣，學習7個幸運者的特質，讓你在新的一年更加順利。

#別勉強討好所有人

楊冪曾說過：「我不是鈔票，做不到人人喜歡。更何況還有人連鈔票都不喜歡。」能做人見人愛很難，回歸原點還是把自己做好，與其花時間討好取悅所有人，倒不如好好利用時間，把對的心思用在你愛和愛你的人身上。

▲▼ 效法7個「幸運者體質」，新年更順利 。（圖／翻攝自FB）

#懂得選擇朋友

隨著年紀的增長，時間會幫你去蕪存菁，留下適合你的朋友。有沒有發現，身邊運氣不錯的人，都懂得篩選身邊的朋友圈，好的朋友會潛移默化你的習慣、思考方法，長時間相處下來，能讓彼此越來越好。

#保持好奇心

機會從來都是留給主動的人，試著打開你的好奇心，多多接觸新鮮的事物，往往能夠帶給你經歷，甚至是好運。被動的你在今年試著主動一點，認識新的領域、新的朋友，保持放開心態，或許有意想不到的收穫。

#活在當下

安全的度過2020年，已是最幸福的事，讓我們學到更該活在當下，過去的就別再執著遺憾，應該把重心放在現在，把握眼前的每一個機會，享受現在的每一個快樂才是正解。

▲▼ 效法7個「幸運者體質」，新年更順利 。（圖／翻攝自FB）

#相信自己

與其相信別人，倒不如相信自己，所謂的吸引力法則就是利用自己的信念，改變身邊環境，進而實現心中想法，只要你相信那件事情，它就會發生。

#認真養成儲蓄習慣

沒有金錢萬萬不能，有能力花錢，也該有能力存錢，不管你能賺多或是賺少，至少拿出10%~15%儲蓄也好、安全投資也罷，身邊有錢讓你擁有安全感，更有餘力追逐夢想。

▲▼ 效法7個「幸運者體質」，新年更順利 。（圖／翻攝自FB）

#不要停止學習

找到一件想學的東西，並堅持下去，當你一天又一天的累積學習，這件事情就會變成你的專長，讓你自信且快樂。而這些東西都能讓生活變得充實有趣。

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關鍵字：

幸運, 學習, 新年, 進步, 成長

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