【小人物大故事】永續經營傳承三代！東森自然美廖晥夙:「孫女也想當我同事」

【小人物大故事】



「我每天最大的任務就是煮一頓10人份的晚餐」，廖晥夙的笑容就像年輕時一樣燦爛，儘管從店主身分退居幕後，但對加入自然美已經35年的她而言，自然美仍是心目中唯一首選，「我認為自然美是值得經營一輩子的事業，十幾年前邀請兩位女兒一同加入，希望可以將這份美好，傳承下去」東森自然美台中進化店廖晥夙表示。

▲東森自然美台中進化店，店長廖晥夙自然美年資35年。（圖／東森自然美提供）

廖晥夙的第一份事業，從娘家的百貨批發商談起，在學會開貨車後，廖晥夙和姐姐天天忙著送貨，全台走透透，雖說風吹日曬已是家常便飯，但愛美的廖晥夙，非常重視保養，她笑稱「有賺頭的時候，要去做臉慶祝，沒賺錢的時候，更應該去放鬆心情」。

幾年下來，廖晥夙的身體因日夜打拼，出了些狀況，讓油性膚質的肌膚問題更明顯，「臉上痘痘開始亂長，如果有人介紹甚麼方法有效，我都會去試，抹遍各式保養品，花了不少冤枉錢，但膚況卻越來越差，所幸遇到自然美，皮膚才逐漸獲得改善」廖晥夙說，就此愛上自然美，更讓她對事業有了新的想法。

做生意起家，業務背景出身的廖晥夙，厭倦天天往外跑送貨的日子，因此自費學習，培訓成為美容師，她表示「這是一份賺錢、賺美麗又兼顧家庭的事業」。決定開店之初，膚況尚未改善，但個性樂觀的她，以自嘲的方式說「醫生也是會生病的，我也一樣」。開幕第一個禮拜，廖晥夙透過體驗行銷，提供免費做臉優惠，成功完成第一筆生意，喜歡為客人付出，好人緣的她，努力讓店面成績漸入佳境。

▲姐姐賴語潔(右)與妹妹賴庭筠，接手經營媽媽的美容事業。（圖／東森自然美提供）

10年前，廖晥夙兩位女兒一同加入自然美，為接班經營做準備。兩姐妹從小耳濡目染，看著媽媽的背景成長，姐姐賴語潔逗趣分享「小時候最喜歡玩扮家家酒的遊戲，兩個人互相幫對方做臉、擦保養品，就像模仿媽媽幫客人服務的樣子」，長大後，兩姐妹更因興趣使然，皆在百貨專櫃服務，累積不一樣的職場經驗。

兩姐妹成家後，不諱言有照顧家庭的需求，媽媽店裡也需要人手幫忙，兩姐妹紛紛辭去工作，回家接手媽媽的事業，母女三人，不停思考如何給客人最佳服務，結合過去經驗，不斷調整經營模式，如今業績已是全省自然美前三名，如此亮眼的表現，讓女兒們不僅感到成就，媽媽廖晥夙更驕傲地說「女兒們像我一樣大方，嘴巴又甜，我相信，只要努力，他們會越做越好，成為一輩子的事業」。

▲東森集團王令麟總裁走訪店面，肯定廖晥夙(前排右一)的專業服務與技術。（圖／廖晥夙提供）

2018年底東森與自然美美麗結盟，品牌重新定位，王總裁積極整合集團資源，使廣告效益極大化，讓老品牌有了新生命，年輕人也有進一步認識自然美的機會。線上媒體曝光，線下精準導客，有助品牌活化，新客數明顯提升。廖晥夙肯定並感謝總裁的魄力領導，她說「品牌年輕化，未來才能永續經營，我希望我的店，可以做到傳承三代」。

東森自然美除了利用媒體資源曝光新形象外，在產品及技術方面，找出年輕人重視的需求，並延攬各領域專家，強化研發技術，讓產品再升級，帶給消費者新體驗，妹妹賴庭筠分享「年輕人很注重效果是否明顯，像最新的童妍水光課程，價格具有優勢，效果立即顯著，因此吸引不少年輕客群」。

店面如何永續經營，面對二代接班，廖晥夙胸有成竹說「女兒們早已負責店面經營，現在我只要煮好10人份的晚餐，顧好大家的胃，就是每天工作的事項。若談到未來挑戰，我認為『傳承三代，才是目標』」。看到媽媽如此自信，女兒賴庭筠笑著補充說「我和媽媽一樣生了兩個女兒，看著他們玩耍，就像看到我跟姐姐小時候的樣子，很有感覺。甚至有天，我的大女兒穿上自然美制服時跟我說『媽媽，我以後也要當你的同事! 』」。廖晥夙母女三人，將繼續秉持對美的熱忱與專業服務，和東森自然美一起美出產業新高度，希望可以攜手代代傳承，共創美麗。

▲廖晥夙(第二排左二)的10人大家庭幸福合照。（圖／廖晥夙提供）