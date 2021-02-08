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營養師曝：黑咖啡「黃金飲用時間」，瘦身最有效

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▲▼營養師曝：喝咖啡「3大黃金時間」 。（圖／翻攝自IG）

▲餐後喝一杯黑咖啡，能幫助脂肪囤積。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

編輯/ Lily

訪問過不少女星，早起一杯黑咖啡是她們消水腫聖品，更有日本藝人分享一年靠著它瘦了幾數十公斤，究竟要怎麼喝才能發揮最大效能，所以問題在這裡一次解惑。

營養師表示，咖啡中的咖啡因，能有效利尿，加速體內水分代謝，更能促進腸道蠕動。咖啡因也能加快脂肪分解，更能抑制餐後葡萄糖的吸收，幫助減少脂肪細胞堆積。

▲▼黑咖啡「黃金飲用時間」，瘦身最有效 。（圖／Unsplash）

▲研究顯示，熱咖啡比冰咖啡瘦身效果來得好。（圖／Unsplash）

細數黑咖啡的優點其實不少，除了能幫助瘦身消腫，運動時來一杯更能增加肌耐力，整體而言它有著抗氧化、增加記憶力，促進身體血液循環效果。但值得注意的是，即便是好處太多，也不能把它當成水來喝，以一般人來說一天兩杯已是極限，空腹喝尤其傷胃。

▲▼營養師曝：喝咖啡「3大黃金時間」 。（圖／翻攝自IG）

▲加糖、加牛奶的咖啡，熱量並不低。

那麼咖啡要怎麼喝呢？若以瘦身為考量，不加糖、不加奶的黑咖啡熱量最低，藉由咖啡中的咖啡因幫助加速新陳代謝，進而燃燒脂肪。其他女生愛喝的焦糖拿鐵、摩卡都含有發胖陷阱，基本上只要咖啡中加入牛奶、巧克力、糖，添加的越多，熱量就會越高。

▲▼營養師曝：喝咖啡「3大黃金時間」 。（圖／翻攝自IG）

▲找對時間喝咖啡，能加快減重效率。

想要藉由黑咖啡瘦身的你，營養師也分享3個黃金時間飲用，效果最好。

#早餐時喝

早上一杯黑咖啡能夠利尿同時消水腫，咖啡能刺激腸胃蠕動，幫助改善便秘，早上喝效果特別顯著。

#餐後半小時

黑咖啡中含有咖啡鹼，能夠幫助餐後囤積的脂肪消化，當體內代謝加快，就不怕多餘的脂肪囤積在身體裡而發胖。

#運動前半小時

先前有提到，黑咖啡也是運動好朋友，運動前半小時喝一杯黑咖啡，幫助增進血液循環，同加速運動消耗的熱量，進而提升運動減重的效果。

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關鍵字：

黑咖啡, 消水腫, 瘦身, 營養師, 黃金時間

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