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【小人物大故事】曾經滿臉痘！東森自然美鄭羽珊誓言拯救像她一樣的人

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【小人物大故事】

「我喜歡與人聊天，在與人的互動中我感到幸福」，東森自然美後龍民族店鄭羽珊分享，待過西湖渡假村，受過服務人員的正規訓練，「您好，歡迎光臨 ! 很高興可以為您服務」儼然成為生活的一部分，專業且具有溫度的服務精神，讓年輕的她在工作上備受肯定，找到發揮舞台，鄭羽珊自豪地說「招待南非市長時，他給我比一個很大的讚，感謝我的貼心服務」。鄭羽珊就此奠定服務業的根基，但過程中卻因幫同事出一口氣，憤而離職，之後便開始「成為一年換過24個工作的年輕人」鄭羽珊表示。

▲【小人物大故事】東森自然美後龍民族店長鄭羽珊。（圖／東森自然美提供） 

▲東森自然美苗栗後龍民族店，店長鄭羽珊自然美年資30年。（圖／東森自然美提供）

年輕的鄭羽珊對皮膚保養一竅不通，認為油性肌膚不好，而誤信推銷業者，使用到刺激性的保養品，「原本以為擦完可以像推銷我的年輕小姐一樣，擁有漂亮肌膚，但沒想到我的臉卻像是霧峰葡萄一般，瘀血紅腫、流血化膿，我連面對人群的自信都沒有了」鄭羽珊氣憤地說，直到經過朋友介紹使用自然美的產品後，鄭羽珊的肌膚慢慢開始獲得改善，讓她從此相信並選擇自然美。

同期，當時鄭羽珊二哥的女友是自然美連鎖店店主，因店內人手不足，邀請鄭羽珊到店裡打工，幫忙摺毛巾、做清潔打掃工作，但好學的她，希望有更多機會練習技術，因此經常拜託朋友讓她「擠痘痘」，上手後，遇上總公司提供美容師免費培訓課程，鄭羽珊在家人與朋友的支持下，湊錢北上，開始為期一個月的訓練生活，朋友更是鼓勵說「你的皮膚是因為自然美變好的，你要努力學習，幫助更多像你一樣被取笑的人」。

一張白紙的鄭羽珊，不僅課堂上認真，私底下也總抓緊時間練習，「我曾經一次幫我的七位室友做臉，同學們為感謝我，請我吃貴族世家，那時我只覺得賺到了，因為不僅技術變好，還有一份免費牛排可以吃」，樂天的鄭羽珊分享，一心一意想滿足助人的初衷，無私奉獻的精神，讓她的表現更加突出，因而受到蔡燕萍博士的注意，「博士鼓勵我出來開店，她希望我可以用我的心，去拯救那些問題肌膚」鄭羽珊說。

▲【小人物大故事】東森自然美後龍民族店長鄭羽珊。（圖／東森自然美提供）

▲曾受肌膚問題困擾的鄭羽珊，以同理心出發，認真地為客戶服務。（圖／東森自然美提供）

然而，鄭羽珊臉上的坑疤痕跡，卻讓客人直指說「你臉好差喔，怎麼有辦法開店？」面對過往，鄭羽珊淡淡表示「以前技術沒有現在發達，我臉上的樣子，確實不符合大眾對美容師的印象」，鄭羽珊的面容似乎成為一項阻礙，儘管多種質疑聲浪，她仍告訴自己必須「莫忘初衷」，幫助他人解決肌膚問題。

之後，遇上客人下戰帖說「我給你三個月的期限，如果有辦法讓我的肌膚變好，我幫你找30位客人」鄭羽珊為證明實力，樂觀接受挑戰，更誓言要讓客戶「相信自己、相信自然美」。三個月後，鄭羽珊做到了，客人也履約找來30位客戶。鄭羽珊憑藉一骨傲氣，將創業基金、標會錢通通賺回來。「真心感謝那位客戶願意給我一次機會，這是一段很重要的善因」鄭羽珊感性地說。

▲【小人物大故事】東森自然美後龍民族店長鄭羽珊。（圖／東森自然美提供）

▲鄭羽珊的專業表現，讓她獲獎無數。（圖／東森自然美提供）

曾經被肌膚問題困擾的鄭羽珊，深刻懂得那些被放棄，甚或是被嫌棄的心情，總跟客人說「沒關係，我們一起努力，一切都可以變好的」，用心地與客戶交心，除了同時照顧客人肌膚外，更希望客人可以擁有身體健康，她說「新陳代謝每三個月循環一次，因此保養品、保健食品必須親自試用超過3個月，知道品質效果，身體反應等，才能為客戶選擇最適商品」。鄭羽珊以同理心出發，專業服務每位客人，好技術更是為她累積出不少好名聲，現今已是苗栗地區的人氣店家，她笑稱「我這邊就好像是里民服務中心，鄉親朋友最愛來聊天或是請教一些跟保養、健康有關的問題」。

自從東森集團與自然美美麗結盟後，自然美品牌因媒體擴散速度快，大幅提升討論聲量，鄭羽珊有感分享「以往要增加新客的方式，只能透過客人介紹，速度有限，而東森的媒體力量就很不一樣，總裁大器有效率的領導，逐漸打開年輕人的市場」，因為總裁的領導方針，讓東森自然美的專業形象加以突顯，對於保健品的銷售資源也是大力支持，鄭羽珊滿懷感謝說「很謝謝公司聘請專業的營養師，協助我們解決日常保健疑問，對產品的推廣與銷售無疑是一大加分項目」。

▲【小人物大故事】東森自然美後龍民族店長鄭羽珊。（圖／東森自然美提供）
▲鄭羽珊親身體驗產品功效，並為客人選擇最適產品。（圖／東森自然美提供）

面對下一階段的挑戰，鄭羽珊認為健康才是人生真正的成功，相信總裁在有溫度的帶領下，東森自然美將走向守護全家人的幸福而努力，鄭羽珊也期許自己除了照顧客人外，也可進一步照顧客人的家人。今年，東森自然美邁入50周年，鄭羽珊仍會以「莫忘初衷，一定成功」鼓勵自己，更期許女兒傳承自己助人的精神，接手美容事業，幫助更多需要幫助的人。

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關鍵字：

小人物大故事, 東森自然美

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