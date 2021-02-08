痘痘長不停？營養師：「5類食物」少碰，改善冒痘體質

▲冒痘成因多，和日常飲食也大有關係。（圖／Unsplash、翻攝自IG/ahc.official，以下同）

編輯 / Lily

痘痘總是冒不停，看了皮膚科醫師，也睡眠充足、避免壓力，痘痘發炎反應仍沒有趨緩的跡象，或許和你吃的食物有關聯，營養師分享以下5類食物少碰，幫助調理出不長痘膚質。

#甜食

當我們攝取甜食，醣類物質代謝需要大量胰島素，而胰島素正容易誘發痘痘的生成，像是女生最愛的蛋糕、巧克力等，都容易使臉部油脂分泌旺盛，愛吃甜食不只會增加冒痘機率，更會加速身體衰老，

#油炸食物

油炸食物像是薯條、油條、天婦羅等，經過高溫油炸，皆會產生讓身體發炎的物質，且炸物吸油率高，過多的飽和脂肪和Omega 6不飽和脂肪攝取，容易變成長痘體質。炸物經過身體吸收後，營養價值所剩無幾。

#牛奶和奶製品

牛奶裡的物質，會促使油脂、雄性荷爾蒙分泌，導致皮脂腺出油過多，進而產生痘痘。雖然奶製品不能碰，但優格卻不含致痘成分，可以安心喝，但市面上大部分優格都含糖，建議可選擇無糖優格，可加點堅果和水果，有助於痘痘肌恢復。

#高GI食物

攝取高GI食物會使血糖波動變大，會促使胰島素大量分泌，先前說過胰島素容易促使痘痘生成，營養師建議白米內可加上一點粗糧，幫助穩定血糖，減少痘痘產生，或是更改飲食順序，可以先吃蛋白質、蔬菜，最後再吃米飯，幫助穩定血糖值。

#飽和脂肪和Omega 6不飽和脂肪

根據數據顯示，某種油質攝取過多，都容易使身體產生發炎反應，容易養出致痘體質。建議增加Omega 3不飽和脂肪攝取，像是紫蘇油和亞麻籽油都是很好的油脂。