想脫單快用「粉色皮夾」！Miu Miu抓皺設計好少女　Chanel還能當肩背包

新的一年到來又想換新皮夾嗎？不妨可以換上「夢幻粉皮夾」不只讓人看了心情愉悅，還可以招來滿滿桃花，以下盤點5款夢幻粉皮夾，2021年想脫單就從財庫開始改變起！

2021夢幻粉皮夾推薦01：Chanel 金球鏈子皮夾

Chanel小金球系列自上市以來，就立刻席捲時尚圈，對於小資女孩來說，就算買不起動輒二、三十萬的包款，也可以從皮夾開始入手，充滿少女氣息的粉色皮夾，搭配上經典皮穿鍊，不只是錢包還可以當作迷你晚宴包，真的是非常值得收下呀~

▲Chanel 金球鏈子皮夾。（圖／Chanel官網）

▲Chanel 金球鏈子皮夾（圖／小紅書@ImAnnie）

2021夢幻粉皮夾推薦02：Miu Miu抓皺錢包

最近日妞都在曬的錢包就是它！Miu Miu粉色皮夾，粉嫩配色的真皮加上獨特抓皺設計，讓人看了一秒少女心噴發，裡面還貼心附有4個卡夾槽與零錢內袋，完全就是一款耐看又實用的錢包。

▲Miu Miu抓皺錢包。（圖／IG@no_o42___、@___00s___）

2021夢幻粉皮夾推薦03：Louis Vuitton Twist Belt 錢包

說到LV很多人都會立刻聯想到Monogram老花，但其實率性俐落的Twist系列，也非常受到年輕女孩們喜愛，「Twist Belt 錢包」最引人注目的就是LV字樣旋轉扣，再搭配上溫柔的櫻花粉配色，拿在手上一整個就是氣質滿分。

▲Louis Vuitton Twist Belt 錢包。（圖／LV官網）

而且也別小看它的容量，塞進粉餅、乾洗手、三支唇膏與飾品，整體空間都還綽綽有餘，像這樣能肩背的皮夾才是最值得入手的~

▲Louis Vuitton Twist Belt 錢包。（圖／小紅書@Parismile）

2021夢幻粉皮夾推薦04：Dior Saddle錢包

Dior Saddle 皮夾融合了品牌經典馬鞍包元素，加上粒面觸感的頂級小牛皮，每個細節都充滿巧思，在近期更迎來了新色，帶點神秘的粉紫色，有別於常見的粉嫩色，更顯優雅別緻，絕不怕和其他人撞款！

▲Dior Saddle錢包。（圖／Dior官網）

2021夢幻粉皮夾推薦05：Acne Studio Kei S Wallet

最後，要來介紹的是這幾年被韓星帶火的瑞典品牌Acne Studio，北歐式簡約俐落的設計，讓許多藝人、設計師為之瘋狂，品牌除了圍巾、毛帽等單品非常有名之外，這款「Kei S Wallet」也超受歡迎，光滑觸感皮革，加上帶點絲緞光的玫瑰粉，讓你拿在手上簡直就是「女神降臨」桃花不請自來~

▲Acne Studio Kei S Wallet。（圖／bird-production官網、endclothing官網）

文／美人圈

【延伸閱讀】



2021精品皮夾推薦！「開運紅」錢包好運旺整年，精品長夾、短夾選老花經典又耐看！



2021「12生肖幸運色皮夾」推薦！屬虎選亮黃、屬豬必收粉嫩色，讓皮夾化身招財神器~



2020夢幻爆款！5款「老花精品短夾」特搜，Gucci 1955馬銜扣新色、LV達芙妮短夾美哭



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。