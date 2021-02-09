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PTT、Dcard熱門粉底液實測！6款新品的適合膚質、持妝度大公開

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2020年底許多專櫃彩妝品牌推出保濕型的潤光粉底液，這些粉底液在PTT、Dcard美妝版上討論度都超高～編這次就集合了6款美妝版上很夯的潤光粉底液新品做實測，2021還不知道自己適合哪款粉底液的朋友記得要筆記！

*滿分5顆⬤，◐為半分

PTT、Dcard專櫃保濕粉底液推薦1：蘭蔻 超極光精華水粉底 30ml

適合膚質>>混合肌、偏油肌

遮瑕力：⬤⬤⬤⬤

保濕力：⬤⬤⬤

持妝度：⬤⬤⬤⬤

服貼度：⬤⬤⬤⬤

▲粉底液實測。（圖／美人圈）

首先就是在美妝版上很紅的「小奶蓋」超極光精華水粉底啦！剛上妝時是微霧光感，雖然添加滿滿的極光水精華，屬於保濕型粉底，但是卻不會感覺厚重、黏膩，保濕度很適中，帶有微微的控油力，因此就算夏天混合肌也可以使用～不過冬天對於乾肌來說會稍乾一點！小奶蓋的遮瑕力薄擦至少有6成，出油後會轉變成奶油光感，冬天不定妝也可以持妝一整天～

PTT、Dcard專櫃保濕粉底液推薦2：﻿雪花秀 完美柔焦精華粉底 35ml

適合膚質>>混合肌、偏油肌

遮瑕力：⬤⬤⬤◐

保濕力：⬤⬤⬤◐

持妝度：⬤⬤⬤◐

服貼度：⬤⬤⬤⬤◐

▲粉底液實測。（圖／美人圈）

雪花秀去年底推出超可愛「小珍珠粉底」，不只一在韓國上市就造成轟動，連編都被它的質感驚豔！粉底一推開後就像保養品般細膩潤澤，延展性非常好，只需要沾取少許就可以全臉使用～重點是剛上臉的光澤非常細緻，雖然是很漂亮的珍珠光，但是推開後完全沒有粉感，能夠很服貼的跟肌膚融合，還能感覺到肌膚瑕疵默默被修飾（薄擦遮瑕度大約5-6成），它的質地水潤但持久度高，因此混和肌、偏油肌都很適合使用～

PTT、Dcard專櫃保濕粉底液推薦3：香奈兒 恆潤裸光水慕絲粉底 30ml

適合膚質>>乾肌、混合肌

遮瑕力：⬤⬤⬤

保濕力：⬤⬤⬤⬤

持妝度：⬤⬤◐

服貼度：⬤⬤⬤⬤

▲粉底液實測。（圖／美人圈）

香奈兒的恆潤裸光水慕絲粉底可以說是偽素顏底妝必備！它的光澤高級又服貼，上臉後就像天生好膚質、自帶美肌光感的肌膚～它的遮瑕度薄擦大約是4-5成，對乾肌來說就算在冬天底妝也可以保水一整天～不過混和肌建議還是要定妝！而出油後底妝會呈現很漂亮的奶油光感，但是又不會是可怕的油膩光澤，看起來反而是細緻貴婦光！

PTT、Dcard專櫃保濕粉底液推薦4：資生堂 超進化光感緊緻粉底 30ml

適合膚質>>乾肌、毛孔肌

遮瑕力：⬤⬤⬤◐

保濕力：⬤⬤⬤⬤◐

持妝度：⬤⬤◐

服貼度：⬤⬤⬤⬤⬤

▲粉底液實測。（圖／美人圈）

資生堂的超進化系列也推出潤光型粉底，這款粉底液質地比較濃稠，因此完全不怕顯毛孔，很適合毛孔肌使用～它剛上臉時是水光感，細膩透亮的妝感讓肌膚質感看起來非常高級，還帶有微微的澎潤效果，它的遮瑕度薄擦大約是5-6成，對於一般肌膚來說不搭配遮瑕膏就很夠力！不過因為它的質地比較保濕，更適合乾肌使用，混和肌、偏油肌建議還是要定妝～

PTT、Dcard專櫃保濕粉底液推薦5：植村秀 無極限光澤水粉底 35ml

適合膚質>>混合肌、瑕疵肌

遮瑕力：⬤⬤⬤⬤◐

保濕力：⬤⬤⬤⬤

持妝度：⬤⬤⬤⬤◐

服貼度：⬤⬤⬤⬤

▲粉底液實測。（圖／美人圈）

植村秀的「光澤小方瓶」是霧版小方瓶的姐妹～跟小方瓶一樣，持妝度非常好，上臉後一整天幾乎不會暗沉，光澤感更加明顯，完妝後是很漂亮的水光肌，薄透又不失遮瑕力。雖然屬於保濕型粉底液，但是持妝度跟控油力卻還是很不錯，冬天混和肌不定妝也可以維持一整天好妝感！這系列的粉底液帶有微微的蜜桃橘調，非常適合黃肌使用～如果是白肌記得靠櫃試妝更準確喔！

PTT、Dcard專櫃保濕粉底液推薦6：NARS 極光亮顏粉底液 30ml

適合膚質>>混合肌、瑕疵肌

遮瑕力：⬤⬤⬤⬤⬤

保濕力：⬤⬤⬤⬤

持妝度：⬤⬤⬤⬤

服貼度：⬤⬤⬤⬤

▲粉底液實測。（圖／美人圈）

最後一款NARS是beauty編輯群在這次評比中一致推薦、愛用的粉底液！它的妝感非常薄、透、亮，但是遮瑕力卻又很優秀～令人意外是，雖然遮瑕度高，但是在臉上卻不會覺得厚重、乾卡，非常服貼又保濕，帶妝一整天還光澤都還是在！而且這款粉底不含油脂成分，比較不容易致痘，也是痘痘肌編pick它的原因之一～

文／美人圈　圖／beauty美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

粉底液, 粉底, 專櫃, 保濕, 實測

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