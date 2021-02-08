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張鈞甯超帥西裝「好奪魂」！A4白皙纖腰鏤空一塊　網：太絕

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▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

▲張鈞甯主演《緝魂》票房達到1500萬，最新宣傳造型曝光。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

記者鮑璿安／台北報導

女星張鈞甯主演《緝魂》上映至今票房達到1500萬，為呼應電影中的懸疑氛圍，張鈞甯更在宣傳時換上帥氣的VERSACE「鏤空西裝」與粉絲見面，腰間的透視細節又辣又帥，且運用硬挺剪裁勾勒身型，顯得幹練不少；另也以Giorgio Armani俐落褲裝現身，造型多變引發粉絲熱議。

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

▲張鈞甯演繹VERSACE黑色鏤空西裝。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

張鈞甯與張震主演驚悚新作《緝魂》票房亮眼，近期為戲宣傳，她換上VERSACE黑色鏤空西裝亮相，簡潔且硬挺的剪裁完美遊走她的顯瘦身材，而V領細節則呈現出優越肩頸線條，在全黑中出現一絲亮點；不光如此，最大焦點莫過於腰間的鏤空細節，巧妙以圓寶石的形狀點綴在腰側，讓白皙皮膚若隱若現，使得正式的西裝風格，增添了火辣氣息。

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

▲張鈞甯穿上Giorgio Armani春夏系列中的閃片褲裝十分柔美。（圖／翻攝自微博張鈞甯工作室）

另一套宣傳造型，張鈞甯選擇Giorgio Armani春夏系列中的閃片褲裝，不同於剛剛的帥氣風格，以遍佈衣著的亮片，行走之餘都抓人眼球，十分柔美。而背心上的釦飾與圖騰細節刻畫得十分巧妙，整體風格相當符合張鈞甯的古典美氣質，搭配上精緻短髮與巴掌臉蛋，雖然服裝僅僅是為了電影宣傳，卻也都霸氣宛如紅毯造型，引發粉絲直呼：「張鈞甯美到把魂奪走了」、「穿衣能力好強」、「西裝那套絕了。」

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關鍵字：

張鈞甯, 女星, 緝魂, VERSACE, Giorgio Armani, 張震

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