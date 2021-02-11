「世界上最可怕的六件事」用美食解決！專屬餐廳幫你征服各星座的胃

最近瘋傳的網路傳說，『世界上最可怕的六件事』莫過於得罪這六個星座！要如何用美食解決複雜的人際問題呢？就來看小編不專業的美食分析吧！

#得罪天蠍座

天蠍座常會誠心誠意對一個人好；相反地只要你對欺負他，絕對會牢記在心裡。天蠍座遇到不喜歡的食物會不留情面地SAY NO！想要滿足他們挑惕的嘴，當然要選擇大家評價好，保證不踩雷的美食！

AFTER RAIN COFFEE & DESSERT

評分超高可愛甜點店

在MENU APP裡擁有超高評價的甜點店！蛋糕體蓬鬆，整體濕潤不乾好入口！淋上超抹的抹茶醬及酸甜草莓，讓人不自覺地一口接一口！

▲AFTER RAIN COFFEE & DESSERT。（圖／美食客咪咪の吃貨日記提供）



#欺負獅子座

平時待人溫和的獅子，只要被挑戰底線可是沒在客氣的！此外，獅子座也是出了名的愛面子！如果經濟許可，帶他們到高檔餐廳用餐，一定正中紅心！如果預算不足，帶他們去郊外踏青，也能滿足他們熱愛自由自在的心！

藍佐牛排館

高檔餐廳無可挑惕

由維多莉亞牛排餐廳行政主廚親自操刀，食材用料好、份量又實在！前菜特別、甜點精緻好吃，主餐牛排就更不用說了！環境舒適、氣氛佳，是情侶約會的好去處！

▲藍佐牛排館。（圖／美食客KeiKei Wang提供）

草山夜未眠

台北百萬夜景一覽無遺

陽明山上的景觀餐廳，不論假日還是平日都湧入滿滿的排隊人潮！雖然餐點普通，但這裡的視野可是無敵！點上燈光的草山夜未眠、搭配歌手現場演奏，浪漫滿分！

▲草山夜未眠。（圖／美食客提供）

#愛上水瓶座

水瓶座可是出了名的古怪，捉摸不透的個性，總讓人頭疼萬分！對付水瓶的古靈精怪，稀奇有特色的美食才能抓住他們的眼球！

大老闆手作披薩

草莓尬珍珠迸出新滋味

你沒看錯，披薩上面擺滿了草莓與珍珠！這樣創意的披薩你吃過嗎？究竟嚐起來是甜還是鹹，就等你來嘗試！冬季限定的口味，想吃可不要錯過拉！

▲大老闆手作披薩。（圖／美食客鬍子人提供）

#拋棄巨蟹座

愛照顧人的巨蟹座，總是細心的打理好每一件事，在感情裡也能給你滿滿的安全感！面對家庭觀念中的巨蟹，約會地點就得找充滿溫馨感的餐廳！

開動了 日本家庭料理

最懷念的手作料理

是媽媽的味道！溫馨的小食堂、有巧思的手作餐點、份量充足，在每一個小細節中都能體會到老闆娘的用心！店內座位不多，建議可以事先預約！

▲開動了 日本家庭料理。（圖／美食客是個吃貨提供）

好菜KÜISINE

超下飯的好滋味

隱身在台中模範街的小店，在遠處就能聞到陣陣香味飄散而來！雖然是賣的是家常料理，做工可一點都不隨便！超嫩多汁的月見牛肉搭配蛋液跟蒜片，不到十分鐘就清盤成功！店內用餐環境很溫馨就像在家裡吃飯一樣！

▲好菜KÜISINE。（圖／美食客蘇提供）

#對象雙子座

雙子座多愁善感，對事物的熱情來得快、去得也快！他們說變就變的性格總讓人捉摸不定！討好好奇心爆棚的雙子，帶他們去嘗試新奇美食是必須的！

龍百貨

恐龍玩具邊吃邊玩不會膩

吃個早午餐還有恐龍與你作伴！位於台南文青巷弄內，超澎湃的餐點讓你飽足一整天！除了吃飯，用餐環境舒適，很適合賴在這裡半天！

▲龍百貨。（圖／美食客吃貨Chi Chi 提供）

#你是天秤座

無意識間愛折磨自己的高手，每件事都要以高標準看待。另外，天秤座很喜歡聚會，他們很享受跟閨蜜聊天的氛圍，所以帶他們去適合聚會餐廳準沒錯！

GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧

聊天聚會好去處

除了下酒菜，必點還有巨無霸干貝燉飯以及浮誇創意調酒！每道菜份量偏大，可以點不一樣的互相分食！雖然價格不便宜，但是只要朋友們吃得開心就可以！

▲GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧。（圖／美食客魚提供）

LIN COFFEE 麟咖啡

高級咖啡廳裡聊是非

有質感且乾淨利落的設計，寬敞的用餐環境，來這邊悠閒地享用下午茶、拍張網美照真是太合適不過了！除此之外，每道餐點像藝術品般呈現，讓人怎麼忍心吃下肚！

▲LIN COFFEE 麟咖啡。（圖／美食客tainan_valentine提供）

圖、文／MENU美食誌

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