Jennie作勢綁馬尾超撩人！「緊身衣外穿」火辣體態全看光

▲韓女團BLACKPINK成員Jennie最新造型超性感。（圖／翻攝自jennie IG）



記者鮑璿安／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie的高級臉總是能夠帶起流行，今（8日）她在IG PO出美照，Jennie作勢要綁馬尾的模樣，身穿白色緊身衣，胸前的交叉細節更增添火辣氣息，且不同於過往的單穿方式，Jennie「緊身衣外穿」的視覺效果竟絲毫不顯臃腫，讓S曲線更撩人，火速吸來超過450萬讚。

Jennie 今日熱騰騰PO出美照，作勢要綁馬尾的模樣，露出精緻巴掌臉蛋相當撩人，畫面中她身穿白色緊身衣，超緊身剪裁包覆S曲線，胸前交叉的細節悄悄則露出了淺藍色內襯，以緊身衣外穿的呈現方式，更顯多層次。不光如此，「人間香奈兒」Jennie以珍珠項鏈與皮帶相呼應，不負「A4螞蟻腰」之名，高級感自動提升不少，她也不忘轉至後側，秀出香奈兒菱格紋後背包，更搶鏡的是窈窕臀部曲線，前凸後翹身材著實火辣。

其實Jennie多種風格都能夠駕馭，像是霸氣的表演服裝，換上Mihano Momosa巨型玫瑰花上衣，鮮艷立體的花朵仿佛生動盛開在胸前，與纖瘦鎖骨線條以及直角肩火力全開，加上一雙筆直長腿，經典造型至今讓粉絲印象深刻。



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