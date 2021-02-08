fb ig video ETtoday search mobile

Jennie作勢綁馬尾超撩人！「緊身衣外穿」火辣體態全看光

>

▲jennie。（圖／翻攝自jennie IG）

▲韓女團BLACKPINK成員Jennie最新造型超性感。（圖／翻攝自jennie IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie的高級臉總是能夠帶起流行，今（8日）她在IG PO出美照，Jennie作勢要綁馬尾的模樣，身穿白色緊身衣，胸前的交叉細節更增添火辣氣息，且不同於過往的單穿方式，Jennie「緊身衣外穿」的視覺效果竟絲毫不顯臃腫，讓S曲線更撩人，火速吸來超過450萬讚。

Jennie 今日熱騰騰PO出美照，作勢要綁馬尾的模樣，露出精緻巴掌臉蛋相當撩人，畫面中她身穿白色緊身衣，超緊身剪裁包覆S曲線，胸前交叉的細節悄悄則露出了淺藍色內襯，以緊身衣外穿的呈現方式，更顯多層次。不光如此，「人間香奈兒」Jennie以珍珠項鏈與皮帶相呼應，不負「A4螞蟻腰」之名，高級感自動提升不少，她也不忘轉至後側，秀出香奈兒菱格紋後背包，更搶鏡的是窈窕臀部曲線，前凸後翹身材著實火辣。

其實Jennie多種風格都能夠駕馭，像是霸氣的表演服裝，換上Mihano Momosa巨型玫瑰花上衣，鮮艷立體的花朵仿佛生動盛開在胸前，與纖瘦鎖骨線條以及直角肩火力全開，加上一雙筆直長腿，經典造型至今讓粉絲印象深刻。


►54歲「最美小龍女」驚現川字腹肌！　李若彤無贅肉身材嚇傻網友

►曾之喬、劉品言默契曬美照！眼尖網友抓出「撞裙」　驚呼：超會搭

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, Mihano Momosa, 玫瑰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

營養師曝：黑咖啡「黃金飲用時間」，瘦身最有效

營養師曝：黑咖啡「黃金飲用時間」，瘦身最有效

男人也懂挑鑽戒！科技化「Diamond Journey」揭密第一手鑽石光輝

男人也懂挑鑽戒！科技化「Diamond Journey」揭密第一手鑽石光輝

Dior「神級護唇膏」1,200元→750元！連Jisoo也愛用 不花大錢看起來也有「高級感」　掌握4點品味就出來 好濃的鄉土味！烏魚子肥皂從飯桌跑到浴室　貼上符咒紙膠帶沒人敢碰 200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析 訊息總用貼圖敷衍回應！6個「分手徵兆」，戀人們請當心 54歲「最美小龍女」驚現川字腹肌！　李若彤無贅肉身材嚇傻網友 比無法加薪、升職還嚴重的「職場危機」　3個指標要知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面