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「精品經典LOGO耳環」最百搭！GUCCI、DIOR好入手　香奈兒還有夾式

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想入手精品品牌，除了錢包是入門級首選，飾品其實也是相對親民的選擇唷！以下6款「精品牌經典LOGO耳飾」推薦與介紹，GUCCI、DIOR耳環出乎意料好入手，香奈兒有推出夾式耳環呀！

精品耳環推薦1：CHANEL 耳環

香奈兒是許多女孩的夢幻清單之一，不過你可知道，香奈兒的飾品其實比想像中好入手呢！新一季的香奈兒珠寶，結合了鍊條、水鑽、手繪草寫等元素，並以金屬輪廓刻劃出香奈兒標誌性LOGO，鑲上閃閃動人的水晶，低調奢華又獨具典雅魅力！

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

>> CHANEL 夾式耳環

礙於沒有耳洞，看到喜歡的精品耳環也難入手？最懂女人心的香奈兒，可是有推出多款夾式耳環唷！金屬與琉璃珠、金與珍珠白設計而成，妥妥的把女人高貴氣質一面展現出來，是款時髦滿分的珠寶。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

香奈兒的珠寶、包款保值度高不少，且大家有沒有發現耳夾大多比耳環的價格甜上不少呢？是時候在新年、情人節送自己一副耳環啦！

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

精品耳環推薦2：LV VOLT UPSIDE DOWN 玫瑰K金耳環

這對耳環源自LV Volt系列，以L字點綴耳垂，V字則搖曳於精緻鏈帶上，再透過一眼傾心的18K玫瑰金精心鑄造，讓耳環剛柔並濟、別具優美的女性魅力！

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

>> LV VOLT ONE 玫瑰K金配鑽石耳釘

如果喜歡精緻小巧風格，同系列的鑽石耳釘也非常值得投資唷！這款耳釘重新演繹經典的LV Initials標誌，襯托於大L字上的小V字鑲有耀眼鑽石，而鮮明俐落的切面，讓風格倍添力量和現代氣息。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

精品耳環推薦3：DIOR 30 MONTAIGNE 圓環耳環

30 Montaigne 耳環重新演繹經典圓環耳環款式，並在復古鍍金圓環中飾有「CD」標誌，同時採用開口設計，來展現可甜可鹽的新穎現代感，讓風格不被侷限，男女適合且日常百搭。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

>> DIOR TRIBALES 耳環

喜歡垂墜感的女生，這款耳環不能錯過！Dior Tribales耳環為品牌的經典樹脂珠帶來全新演繹，金色色調的金屬「CD Navy」標誌懸垂在正面，華麗又氣質，為穿搭增添不凡的時尚氣息。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

精品耳環推薦4：GUCCI Interlocking G純銀耳環

GUCCI這款耳環以純銀製成，透過品牌標誌性的雙G字母來做設計，且側邊擁有織紋輪廓，讓耳環獨樹一幟、充滿細膩小巧思。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

精品耳環推薦5：VALENTINO VLogo Signature 金屬耳環

經典LOGO的飾品就是雋永不退流行！這款耳環將品牌V字母作延伸設計，讓飾品成為更典雅、時髦的象徵。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

精品耳環推薦６：FENDI F IS FENDI 耳環

說到FENDI，除了新包讓人心動，引爆話題的FF Logo耳飾同樣值得收藏！這款小圓形耳環以最新Fendi標誌為造型，鉤扣開合設計與粉金、金與銀色，三款飾面金屬製作，無敵吸睛但又不會過度浮誇，輕鬆讓日常穿搭level up！

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

不過，小編特別喜歡玫瑰金的農曆新年限量版，溫柔又浪漫！閃閃發光的小型耳環飾以白色鋯石，細膩又高級，不說閃爍的光芒會越看越陶醉，長輩看見也覺得討喜、添好運氣呢。

▲精品耳環推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自CHANEL、FENDI、GUCCI、DIOR、LV、VALENTINO

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

精品, 輕奢, 耳環, 飾品

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