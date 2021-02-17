網評超有感的6款眼霜！改善老化、撫紋　也不怕長肉芽

邁入25歲後絕對不能缺少的其中一樣保養就是「眼霜」！好的眼霜不只可以延緩視覺上的超齡感，還能讓你達到真正撫紋、抗皺～以下就推薦6款ptt、dcard網評超有感抗細紋、緊緻眼下的眼霜，還不怕長肉芽！

抗皺眼霜推薦1：KIEHL'S 契爾氏 超能左型C撫紋亮眼精華 15ml

1月27日上市

契爾氏在1月推出全新的左型C撫紋亮眼精華，淡黃色的乳霜質地一抹化開、潤澤不黏膩，含有10%高純度左型C，可以淡化因為熬夜疲勞、或是卸妝未完全造成的眼周肌膚暗沉，另外三胜肽複合物可以協同膠原蛋白作用，搭配按摩拉提、更加有效撫紋，活化眼周肌膚，使眼周肌膚更加明亮。

抗皺眼霜推薦2：歐舒丹 蠟菊賦活濃萃眼霜 15ml

歐舒丹的蠟菊系列真的超級紅～而這款蠟菊賦活濃萃眼霜不只是櫃上的明星商品，更是美保版網友表示絕對必回購的眼霜！它是乳白色霜狀，滋潤度、鎖水力都非常高，但是上臉後卻不會覺得厚重，質地清爽、延展性高，也不會有熏眼問題～重點是，超多輕熟齡肌網友表示它的緊緻度跟細紋淡化程度超驚人，只要持續使用一個月就能有感改善眼周老化跡象、提拉眼部肌膚，而且不會長肉芽！如果隔天有重要場合，還可以當作眼膜使用，只要厚敷一層在眼下細紋處，隔天上妝完全不會卡紋卡粉～

抗皺眼霜推薦3：克蘭詩 全效緊緻眼霜 15ml

克蘭詩去年最新推出的「賽車眼霜」一上市就受到超多好評～這款眼霜是特別為脆弱的眼周肌膚量身訂製，以高達94%的天然植萃配方搭配「雙重撫紋拉緊網」，能夠有效拉提、緊緻眼周肌膚，它的質地細膩好吸收，能同時達到清爽又保濕的效果，網友更表示持續使用還能感受到眼下明顯澎彈，還有淡化眼周暗沉效果！

抗皺眼霜推薦4：ELIXIR 怡麗絲爾 彈潤超抗皺眼唇精華乳 V 15g

怡麗絲爾的潤超抗皺眼唇精華乳也是美保版上常常榜上有名的好物～它不只可以使用在眼下，也可以淡化法令紋跟抬頭紋等，而且不會熏眼。最厲害的是這條眼霜經過日本厚生省（類似台灣衛福部）認證，能夠有效改善皺紋！它的質地屬於比較濃的乳霜，但是上臉後很好塗抹，而且能夠確實進入眼周細紋中，更有網友表示隔天早上上妝時完全不卡粉卡紋，撫平超有感！不過這款眼霜因為含有A醇衍生物，比較推薦在晚上使用～

右滑看質地↓

抗皺眼霜推薦5：AHC 黃金逆時超導胜肽緊緻全臉眼霜 40ml

AHC今年最新推出的「金熨斗眼霜」在韓國熱賣超久，更是蟬聯4年韓國眼霜排行榜冠軍～這款眼霜添加黄金高機能胜肽，能夠高效撫紋緊緻，更結合膠原蛋白、胺基酸、維他命B跟C、玻尿酸等成分，幫助眼周快速緊實撫紋！它的質地綿密柔滑好吸收，上臉也不會有黏膩悶感，更加入99.9純金箔，就像直接幫眼部做高級SPA～這款眼霜不只可以用在眼下，同時可以用於法令紋或頸紋等容易乾燥、生成皺紋的部位！

抗皺眼霜推薦6：L‘ORÉAL 玻尿酸眼霜級撫紋精華霜 30ml

最後一款就是小資女必備的「紫熨斗」啦！這款眼霜在ptt、dcard版上是很多小資女跟學生黨的愛用～它的質地非常清爽，上臉後吸收速度快，對於淡化眼周暗沉很有感！更有網友表示可以將它當作妝前保養，搭配按摩可以有效為眼部消腫、減少臉部水腫感，妝感也會更細膩服貼，帶妝整天不卡粉～而且這款眼霜的成分跟許多專櫃保養品類似，想要臉皮荷包都顧到，選紫熨斗準沒錯！

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自歐舒丹

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