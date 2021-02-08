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有話直說、不往心裡去！5個成年人交友守則，關係更長久

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▲▼5個成年人交友法則，關係更長久 。（圖／翻攝自fb）

▲成年人的交友是有話直說，不在背後猜疑。（圖／翻攝FB/《她們創業的那些鳥事》、JTBC Drama，以下同）

編輯 / Lily

以前總愛一大票人聚會，隨著年紀增長，身邊能談心的朋友就是這幾個，也不覺得孤單，出來不需刻意做什麼，相處就像呼吸般自然，就算說些垃圾話也很好，不用偽裝更不用討好，這才是最棒友情模式。

#朋友在精不在多

成年的朋友模式，應是重質不重量，身邊即便有一堆朋友，但能說真心話的有幾個？長大了會懂身邊只需有幾個摯友就足夠，重要時刻能夠理解相互幫忙，話不用多說，有時候一個眼神就足夠。

▲▼5個成年人交友法則，關係更長久 。（圖／翻攝自fb）

#頻率很重要

有的朋友認識再久也是一般般，有的朋友見面幾次頻率就很對，有說不完的話題。所以我們常會「看一個人，就看他的朋友都是什麼樣的人」，和磁場相同的朋友在一起很舒服，不需刻意經營彼此的關係。

#直來直往別往心裡去

即便是友情再穩固，一定會有意見不合的時候，當心裡感到不舒服，千萬不要吞忍累積，而是找機會好好溝通，即便意見相左，也能同理你的感受，堅固的友情不需害怕意見不合，就是要有來有往才長久。

▲▼5個成年人交友法則，關係更長久 。（圖／翻攝自fb）

#不介意暴露缺點

你一定有這種朋友，見面不需刻意的名目，只要聚在一起不說什麼，都能放鬆舒服，你們都知道對方最真實的模樣，即便素顏也不在意，不介意暴露自己的脆弱和缺點，才是最真實的友情。

▲▼5個成年人交友法則，關係更長久 。（圖／翻攝自fb）

#相互支持對方

友情的維持本來就是有來有往，絕不是單方面付出，而是懂得給予對方支持，當任何人有需要的時候，記得另一方隨時都在，朋友間不需要比較、計較利益得失，而是發自內心的為對方著想。

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關鍵字：

交友, 友情, 關係, 守則

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