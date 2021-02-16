Jisoo、潤娥都換「慵懶系捲髮」！兩款捲度最夯　燙完修出小V臉

2021年春夏韓國吹起一陣「慵懶感」髮型趨勢，也就是透過十分自然隨性，即便不刻意整理也蓬鬆有型的捲度，來呈現率性自然的美感。

系列捲度又以「Ease Perm」和「Fluff Perm」為主流趨勢，共同特點在於打理上十分簡單，不用糾結燙髮的波紋規律，且燙後非常顯小臉，還有修飾稀疏髮量的效果，預感熱度將妥妥燃燒2021一整年呀！

以下髮型師為大家詳解兩款捲度的髮型重點，一起看看吧！

2021韓國春夏髮型趨勢1：Ease Perm

第一款被韓國明星御用髮型師車紅點名的捲髮，就是這款「Ease Perm」！捲度像是雨水從頭頂傾瀉而下，並在頭髮表層增加份量感與層次，讓整體造型具有相當的輕盈感。最推薦搭配俐落的鎖骨短髮，造型剛柔並濟，俐落帥氣中又交織著幾分小性感。

▲韓國明星御用髮型師點名的捲髮。（圖／chahong_official）

▲韓國明星御用髮型師點名的捲髮。（圖／IG@nn.in）

「Ease Perm」這款髮型的遮肉顯瘦效果超好，燙完雙頰肉肉完美修飾，看上去臉蛋直接窄小一半！而且因為是從頭頂開始延伸的波紋捲度，會讓頭髮自然上縮，所以也很適合成為過渡期髮型。

▲韓國明星御用髮型師點名的捲髮。（圖／IG@norimasasawa）

另一個特點在於，「Ease Perm」的風格多變性高、可甜可鹽，好比說搭配上極短髮型，呈現出的是一種又酷又隨性的慵懶氛圍！

▲韓國明星御用髮型師點名的捲髮。（圖／IG@jrranx）

搭配上長髮，則浪漫中帶點小女人的性感，甜美但不會太過幼稚，爆棚的初戀感氣質任誰看了都怦然心動！髮型日常也好整理，手殘人容易上手，只需要圓梳稍微吹整，帶出髮根的蓬鬆感即可。

▲韓國明星御用髮型師點名的捲髮造型。（圖／IG@rddddr）

2021韓國春夏髮型趨勢2：Fluff Perm

另一款慵懶系的趨勢髮型「Fluff Perm」，波紋極淺、擁有絨毛般的捲度，春雨般的慵懶線條看上去非常輕盈，還可以起到修飾稀疏髮量的效果。

▲慵懶系的趨勢髮型。（圖／chahong_official）

▲慵懶系的趨勢髮型（圖／chahong_official）

於前者最大的不同在於，Ease Perm整頭都帶著捲度，且強調頭髮最外層的線條感；Fluff Perm對於整體氛圍的刻畫更多，要帶出髮型給人的不經意感，且捲度一般是從太陽穴位置開始，四散延伸到髮尾。

▲慵懶系的趨勢髮型。（圖／IG@norimasasawa）

喜歡少女感多一點，可以搭配上空氣劉海；想要呈現率性風格，適合搭配中分或八字瀏海；若想出街時秒成為眾人焦點，當個人人驚艷的時髦精，眉上瀏海是首選！

▲慵懶系的趨勢髮型。（圖／IG@yeovvun）

你是不是也對慵懶系髮型超心動了呢！趕緊帶上這篇～假日找髮型師換上美美新造型吧！

▲慵懶系的趨勢髮型。（圖／IG@norimasasawa）

文／美人圈

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