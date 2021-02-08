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純金萌牛串珠7000元入手　摺紙概念融入十二生肖金飾更酷

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▲▼牛年金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold鎮金店推出「祈願Cutie」生肖純金系列吊墜。（圖／鎮金店提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎來金牛年，就要戴金飾旺一下！可以依照喜歡的時尚風格挑選，金飾品牌Just Gold鎮金店與點睛品分別推出牛年純金首飾，但風格大不同，Just Gold揉合摺紙藝術打造「祈願Cutie」生肖純金系列，簡約俐落的線條勾勒出立體身形，展現個性美；點睛品則以卡哇伊設計吸睛，推出卡通化的各種萌牛造型Charme足金串飾，並為牛年出生的寶寶創作生生有禮「新生篇」款式。

▲▼牛年金飾 。（圖／公關照）▲▼牛年金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold生肖吊墜金牛（左）14,000元，金龍吊墜13,600元。（圖／點睛品提供，以下同）

Just Gold祈願Cutie生肖純金系列按照摺紙藝術的摺、壓工藝，創造出立體十二生肖造型，讓人勾起童年摺紙樂的記憶，每個生肖金墜輔以勾光工藝和光沙對比，更有層次感，價位約從13,600元起。

▲▼牛年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品 Charme可愛系列3款純金牛串飾，單個7,000元。

點睛品則專攻牛年造型金飾，主打卡哇伊風格作品，亮點是3款Charme可愛系列純金串珠，造型分別是手捧臉的萌牛、身上有白色彩繪的乳牛、彩色小花點綴的牛五花足金串珠，約7,000元便能入手；此外，品牌為牛年出生的寶寶獻上賀禮，打造小萌牛趴在鏤空如意鎖禮的黃金手鐲，祝福小寶寶歲歲平安，而背面有「三多九如」字樣裝飾，三多代表「多壽、多福、多子孫」，而九如出自《詩經》，意指九種禎祥之徵，乘載滿滿的祝福。

▲▼牛年金飾 。（圖／公關照）▲▼牛年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品生生有禮「新生篇」999.9 黃金手鐲（左），「珍藏篇」999.9 黃金擺件，價格依當日金價而異。

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關鍵字：

點睛品, Just Gold, 鎮金店, 金飾, 牛年

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