無印良品最熱銷零嘴TOP 10　39元起過年吃甜甜

▲無印良品在春節前公開其店內零食熱銷前10名。（圖／無印良品、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年即將來臨，無印良品MUJI今（2／8）公布店內10大熱銷點心，把握春節期間許多民眾都愛吃零嘴聊天追劇的時光，再推消費滿666元可抽「再享88折」、「9折」或「現抵50元」等優惠，另一居家業者IKEA則推出3款春節限定冷凍鍋物，想年夜飯更澎湃直接買來就加菜！

第十名 巧克力玉米果，售價69元

酥脆的米果包裹巧克力外層，是大人小孩都喜歡的口味。

第九名 無選別白巧克力草莓，售價110元

將整粒草莓經冷凍乾燥後，外層包裹白巧克力。為珍惜食材，即使形狀大小不一或果肉外露，也不將之剔除，反而更有一種自然感。

第八名 棉花糖，售價39元

有2種吃法，可直接品嚐，也可作為材料裝飾於甜點上，或是其他菜餚上，像天氣冷若想喝杯熱巧克力，也可撒在飲品上，用法多樣，增添樂趣與滋味。

第七名 無選別巧克力麥片，售價89元

爆麥花包裹巧克力外層，滋味清爽，而且別有口感。

第六名 花生巧克力，售價110元

煎焙過的花生裹上入口即化的巧克力，不但有濃濃的花生香氣，還有濃郁的巧克力滋味，是無印良品在巧克力品項中的熱賣冠軍。

第五名 葡萄味軟糖，售價39元

在添加葡萄果汁的軟糖上包裹砂糖，葡萄酸甜的滋味，搭配軟糖嚼勁適中的口感為其特色，而且是台灣在地生產的商品。

第四名 草莓棉花糖，售價49元

將草莓果醬加入棉花糖中，咬一口便能嚐到酸甜清爽的內餡滋味，許多網友都表示「真的會一口接一口，不小心就吃完一整包」。

第三名 喉糖，售價49元至69元

有黑糖、晚白柚、柚子、金桔不同口味，滋味清爽，且入口還聞得到果香或黑糖香，讓人感到小確幸，小包裝的設計，也很適合隨身攜帶不時就來一顆。

第二名 懷舊棉花糖，售價49元

使用棕色粗糖製作，強調無添加任何香料，充分展現焦糖香味，還曾被不少消費者誤認為是「洗碗海綿」。

第一名 即食迷你拉麵，售價49元

提供泰式酸辣、韓式泡菜、雞汁與麻辣風味，麵條已事先調味，可直接沖泡熱水或烹煮後加入其他食材，亦可作為零嘴直接食用。很適合除夕守歲時，當作一小碗暖身暖胃的熱湯麵，份量剛剛好。

而IKEA瑞典餐廳，也在近期推出年節限定鍋物，包括年年熱賣的「佛跳牆」也再次隆重登場，裡面豐富菜色包括豬腳、芋頭、海蔘與干貝，每次推出都受到民眾歡迎，售價459元也是超親民，其他包括「傳統羊肉爐」則是冬日進補的好選擇，最後還有「酸菜白肉鍋」，只要加熱就可以輕鬆上桌，買來做年前預備也是很可以。

▲IKEA推出年節鍋物，售價459元起。（圖／IKEA提供）