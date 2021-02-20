快跟上Bridge染髮！防彈J-Hope、柾國跳色搭配超吸睛

挑染是近期非常流行的造型方式，除了先前提過的耳圈染、輪廓染等等，最近又有一款Bridge染髮重新回到潮流上。

Bridge染髮

Bridge 挑染有點像是一般線條感挑染的延伸，但是又更著重在髮尾，很適合想要嘗試看看漂髮，但又不想要一開始就整頭漂的人。如果是短髮的人，落於臉頰的長度加上跳色、漸層的變化，也能稍微轉移臉部的視線，模糊臉部的線條，臉也會看起來比較小喔。

男星也適合

近期防彈少年團的成員J-Hope、柾國，在曝光的照片中也換上了這款Bridge染髮，J-Hope是深髮色搭配跳色的螢光黃Bridge染髮，柾國則是搭配了藍色、紫色的Bridge染髮，在他們帥氣的臉龐上讓髮型更吸睛。

跳色搭配

像上述的J-Hope、柾國都是以跳色的搭配為主，可以選擇對比度高的顏色挑染，例如螢光黃、粉色、藍紫色系等等都很適合。

同色挑染

如果喜歡低調的感覺，也可以選擇同色系但不同深淺、飽和度的色選，像是棕色系搭配奶油米黃色系的挑染，墨綠、墨藍色就可以挑選亞麻綠、灰色的挑染，讓單純的髮色可以多點變化跟層次。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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