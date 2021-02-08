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安格斯12星座一周運勢2/8-2/14　春節假期到！平安喜樂最重要

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牡羊座　3.21~4.20

水逆在牡羊座的溝通宮位中持續產生壓力，而這週人際壓力則移轉到家庭中，容易與家人發生口角誤會，愈是和你關係親密的人，愈容易有小衝突，需要付出更多耐心溝通。本周後半進入年節假期，歡慶溫馨的氛圍將能順帶提升感情運勢，已有對象者兩人關係將能更確立，單身者桃花止步，缺乏積極的情況下想有進度並不容易。

金牛座　4.21~5.20

金牛座在本週前期幾乎只能用忙翻天來形容，為了提前追趕年節的進度，頭幾天忙得分身乏術，好在爆肝的日子不算太長，一旦進入年節假期，你的壓力也大大分散，就算仍需要工作，心情上也會放鬆許多，不過值得注意的是水逆仍在事業宮位上空，就算休假也要開啟工作雷達，偶爾關注一下，免得收假上班會更忙。

雙子座　5.21~6.20

雙子座運勢在這波水逆中算是少數平步青雲的星座，而農曆年假的來臨，雙子座自己期待或是計劃許久的事終於可以開始選擇在此時行動了！此時你行動力十分強勁的，只要下定決定要做的事，成果勢必能展現出來，最要小心的就是避免過於衝動的決定。愛情此時看起來完全不是重點，得等到這波水逆結束後再為自己尋覓幸福。

巨蟹座　6.21~7.21

不論你有沒有跟著一起休長假，本週巨蟹座都依然能在工作崗位上有好的表現，責任感重又穩紮穩打的你即使事情又多又雜，也能把手上的任務一件一件的完成，能在假期前按照自己的規劃完成該有的進度，而連假期間除了好好休息，也適合發展人際及愛情，在自然的互動之下，也許會出現無心插柳的交集。

獅子座　7.22~8.22

水逆的登場不但打壞了獅子座人際上的如意算盤，更間接讓單身獅子座錯失愛情機緣，本週獅子座感情貌似有個開頭，卻很容易因為其它的事從中作梗，最後不了了之的情況居多；除了感情之外，水逆也影響到獅子座近期職場上的人際關係，保持客氣謙卑才能減少樹敵的機會，不妨等年後再帶著笑容修復你的人脈存摺。

處女座　8.23~9.22

雖然已經像個多頭馬車般儘量趕進度了，不過這週處女座仍得咬牙走完年假前的最後一里路，同時也要做好既有合作關係產生變化的心理準備，與其被動接受安排，不妨主動思考下一步動向，收假日後還有不少考驗排隊等著你！已有另一半的雙方相處重在將心比心，適時站在對方的角度看事情，你才會更理解情人的種種作法。

天秤座　9.22~10.22

天秤座的好人緣能讓你本週熱鬧滾滾，已經有另一半的你，來自情人的溫暖互動會是你工作上的大力丸，對方給你的鼓勵將勝過任何人督促叮嚀，能讓你拼勁滿滿、勇往直前！只是這週與家人之前交集反倒減少，表面熱絡但其實家庭感情顯得淡薄，在這一年一度全家歡聚的日子，不妨把誤會說開重新拾回往日溫暖。

天蠍座　10.23~11.22

天蠍座這週運勢開低走高，前期經歷了水星逆行的影響，與人發生衝突的機率高，自己內心也不放過自己，情緒起伏不小，週三之後進入假期模式，不論是否需要工作，你的人際都有轉好的趨勢，也不再是給別人帶來壓力的魔人。這段時間也更有餘裕發展感情，可以審慎地尋覓著心中的對象；已經有另一半的射手座，切勿過於固執而把狀況搞僵。

射手座　11.23~12.21

只有年節才有的濃濃喜慶氛圍加上連續假期，這週射手座整個心思都不在工作上，感情、人際會是你最專注發展的重點，這段期間的你，愛情的互動熱絡充實幸福滿載，不需要閃光，彼此自然有綿長甜美的情感。水逆的壓力未除，這段時間金錢使用得謹慎一點，否則辛苦賺來的收入很可能在不知不覺間快速蒸發。

摩羯座　12.22~1.19

不論是身體累還是心累，本週只要再撐一下下，就能進入一年一度農曆年節，也是職場上一小段中場休息時間，摩羯座們需要讓自己真正的得到休息並釋放壓力，對自己好一點是很重要，否則很容易陷入情緒低落的狀況。趁著年假假期發展人際，多認識些新的朋友、新的異性，任何的人際交流都會為你帶來好運氣。

水瓶座　1.20~2.18

隨著年節假期的來臨，水瓶座的生活的重心也會從工作上移往家庭和關係親近的人。已經有另一半的與對方相處記得心平氣和，單身水瓶座感情機緣就藏在你的朋友圈中，實在不需要到遠方尋找，只是需要有人點醒你才能發現這份近在眼前的幸福。人際關係有些匱乏，但不需掛心太多，水瓶座也很適合選擇一個人享受生活，與自己自在相處。

雙魚座　2.19~3.20

大事小事總是在你掌控之外？本週雙魚座顯得心神不寧，情緒起伏上的變化比較大一些，特別是溝通、互動上容易擦槍走火，別人無心的一句話就會引來你心頭的無名火，或是鑽起牛角尖來就沒完沒了，顯得有些鬱鬱寡歡。假期間不妨多找年紀相仿的朋友出來聊聊，都能適時為你轉換掉壞情緒。此外，愛情上的進展並不明顯，可能還需要耐心等待。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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