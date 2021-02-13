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孫藝珍是戲劇女神更是紅毯女王！只穿3個顏色就秒殺相機記憶體

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出道至今滿20年的孫藝珍，因為在戲劇上表現亮眼，是各大頒獎典禮的常勝軍，舉凡各家電視台的年度頒獎典禮，更別說韓國三大影視獎：青龍電影獎、電影大鐘獎和韓國百想藝術大賞，都是孫仙的囊中物。

仙氣白

2014年舉辦的第51屆大鐘獎，孫藝珍以電影《海賊：汪洋爭霸》拿下最佳女主角，選擇仙氣滿滿的純白色禮服走上紅毯，幾何感的刺繡設計，展現孫仙姣好的身材曲線。

2017年第53屆大鐘獎，歐逆同樣選擇氣質白色長洋裝現身，上半身珠寶刺繡罩衫有修飾身型的效果。

2018年The Seoul Awards頒獎典禮，孫仙再次以白色細肩帶禮服出場，禮服上手工縫製的珠飾設計，襯托出歐逆的氣質與美貌。

甜美粉

2018年舉行的第9屆韓國大眾文化藝術獎，是毎年從眾多韓星中，挑選在大眾藝術文化具有貢獻的人物，孫藝珍穿上優雅的粉色小洋裝，與國民MC一起接受總理表彰。

氣質裸

2008年出席第29屆青龍電影獎頒獎典禮，出道早期，孫藝珍穿著上比較大膽，裸色的平口禮服十分性感，加上斜肩的珠飾肩帶，就像是希臘女神的化身。

2016年獲得第37屆青龍電影獎人氣明星賞的孫仙，一席裸色長禮服現身紅毯，微露鎖骨的造型十分迷人。

2017年以《德惠翁主》獲得女子最優秀演技賞肯定的孫藝珍，放下飄逸的秀髮，搭配裸色刺繡長洋裝出席第53屆百想藝術大賞。

隔一年和丁海寅以《經常請吃飯的漂亮姐姐》出席第54屆百想藝術大賞，則換上裸膚色雪紡紗禮服，一登場直接秒殺所有攝影師相機的記憶體。

2020年誹聞情侶同台在第56屆百想藝術大賞，自然掀起不少討論，尤其孫藝珍當時還穿了細肩帶亮片禮服，把曼妙的身材表露無疑，要歐巴眼睛放哪裡才好。

性感黑

2009年參加第30屆青龍電影獎，孫藝珍當時穿著黑色長禮服走上紅毯，胸前小露性感的設計，吸睛度十足。

2016年與男神李炳憲一同出席的第36屆韓國電影評論家協會獎，孫藝珍穿著黑色蕾絲洋裝，展現女神性感、神秘的樣貌。

2018年在首爾國際電視節頒獎典禮上，孫藝珍以黑色長洋裝走上舞台，胸口的花瓣造型設計，擄獲在場所有人的目光。

女神能駕馭的造型可不只黑、白、裸色，孫藝珍在過往像是第8屆年度電影獎，也曾換上藍色蝴蝶結造型洋裝；更早期還嘗試過薰衣草紫、亮橘色、太平洋藍…等華服現身紅毯。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫藝珍

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