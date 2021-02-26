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4大「腮紅畫法」必學　輕輕一刷立刻變仙女，上對位置更顯嫩

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隨著腮紅色系的不同、角度的改變，和搭配暈染的手法等等，可以創造出不同的妝感，以下介紹2021最新4款頰彩畫法，輕輕一刷立刻變仙女！

澎潤蘋果肌腮紅

首先是最常見也是最簡單的畫法，使用日常的粉嫩色系，以畫圓打圈的方式上在蘋果肌的位置，呈現出來的妝感非常少女，是十分減齡的畫法，更是許多韓國女團在打歌舞台上常用的妝容。除此之外，如果選擇有細緻光澤的頰彩，更能馬上讓蘋果肌澎起來，看起來更討喜。

產品推薦：Laura Mercier 輕肌漂染頰彩 #Passionfurit

蘿拉蜜思的輕肌漂染頰彩擁有好暈染的細膩粉質，2021推出4款新色，其中#Passionfurit是帶有細緻珠光的果漾嫩粉色，用肉眼看不到大顆亮片，上在肌膚上卻能感受到它澎潤、提亮的效果。

產品推薦：Sisley 金緻絲緞光腮紅 #2ROSY FUSHIA 時尚紫紅 

2021 Sisley將秀場的絲緞光感延伸到日常彩妝，推出6色訂製絲緞光頰彩，時尚紫紅這個色調非常襯膚，輕輕刷上就能讓膚色瞬間透亮！

陽光女孩眼下腮紅

以往提到眼下腮紅，都會想到有點帶紫、棕色系，有點微醺、頹廢的感覺，但迎接2021春天的到來，眼下腮紅有了新的詮釋。可以選擇密桃、珊瑚粉橘色系的頰彩，輕掃在眼下三角的位置，整體感覺更顯俏皮可愛，笑的時候更能展現活潑的氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

產品推薦：Laura Mercier 輕肌漂染頰彩 #Watermelon

同樣是帶有細緻珠光的#Watermelon，就如同色號名稱一樣是個可愛、俏皮的色選，細緻的珠光、偏淺的色系，上在眼下剛好可以讓微微凹陷的眼下澎起來，打造活潑的笑眼妝。

2021腮紅畫法推薦：4大必學仙女系Look，澎潤蘋果肌、C字光圈頰彩…

性感優雅顴骨腮紅

如果想要營造知性的氣息，則可以選擇帶有一點橘、棕色調的霧面腮紅，用斜角的腮紅刷上在顴骨靠下緣的位置，由於臉部自然的陰影位置，能產生修飾臉型的效果，在光影下也能顯得整個人更加柔和嬌媚，是跟姊妹跑趴、去酒吧小酌的時候的定番妝容。

產品推薦：Laura Mercier 輕肌漂染頰彩 #Bellini

#Bellini是這次蘿拉蜜思頰彩新色中，顏色最深、橘感最明顯的一顆腮紅，配上大地色系眼妝、磚紅色頰彩，整體妝容以大地色系為主，給人優雅而性感的氛圍。

2021腮紅畫法推薦：4大必學仙女系Look，澎潤蘋果肌、C字光圈頰彩…

低調氣色光圈腮紅

最後介紹一款適合喜歡日常低調妝感，天天適用的百搭畫法，選擇具有透感的裸粉、米膚色霧面頰彩，從眼尾下、顴骨上緣的位置漸層暈染至太陽穴，越來越淡的色感若隱若現，不知不覺提升了氣色，也建議可以疊加同色系但較深的顏色在笑肌位置，讓頰彩更有層次感。

2021腮紅畫法推薦：4大必學仙女系Look，澎潤蘋果肌、C字光圈頰彩…

產品推薦：Laura Mercier 輕肌漂染頰彩 #Guava

#Guava即是若有似無的粉膚色，單擦能夠隱約低調的營造柔和的氣質，這顆也很適合當作其他頰彩的打底色，讓妝容更有立體感。

2021腮紅畫法推薦：4大必學仙女系Look，澎潤蘋果肌、C字光圈頰彩…

產品推薦：Sisley 金緻絲緞光腮紅 #6 SHIMMER 微光流金

光圈腮紅需要帶有光感的日常色選，其中這款微光流金再適合不過，以珍珠瑩亮和蜜桃流金色調展現出柔和且細緻的高訂級光燦色澤，在提亮肌膚的同時帶來完美的健康光澤。

2021腮紅畫法推薦：4大必學仙女系Look，澎潤蘋果肌、C字光圈頰彩…

腮紅位置小Tips

最後提醒大家上腮紅的時候一定要注意的一件事，以往要找蘋果肌的位置都會笑之後直接上，但這樣上出來的腮紅位置會低於鼻頭，會造成臉部視覺效果往下掉，會看起來比較顯年紀，因此記得腮紅的位置不要上到低於鼻頭喔～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

●innisfree山茶花腮紅大洗版，台灣上市日期確定！超燒歷年濟州嚴選系列回顧

●2021春妝頰彩統整：Celvoke、迪奧、香奈兒、嬌蘭、Paul & Joe、Three、RMK…讓腮紅給你春意好氣色！

●太妍、李聖經的頰彩減齡術！腮紅掌握這些要領，視覺立刻-5歲！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 腮紅

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