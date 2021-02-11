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寶可夢「變色夜燈」超級夢幻！泡泡裡有皮卡丘騎小火馬

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編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp、shopdisney.disney.co.jp

《精靈寶可夢》每次推出周邊總讓人荷包失守，最近他們和日本Bandai公司合作，推出「Pokémon for you～Dramatic Collection～」一番賞系列，以皮卡丘和伽勒爾小火馬為主角，做出粉嫩配色的公主風商品，其中有一款皮卡丘騎著小火馬，裝在透明泡泡裡的夜燈超級夢幻，燈光在黑暗中還能變色。

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

「Pokémon for you～Dramatic Collection～」一番賞系列的A賞和最後賞都是「發光球夜燈」，中間是皮卡丘騎著伽勒爾小火馬的公仔，外層罩著一顆透明泡泡，看起來就像水晶球擺飾，球頂端還擺了個皇冠增添貴氣，發光球在黑暗中可以變換黃、粉紅、綠三色燈光。A賞的皇冠是金色、底座是薰衣草紫，最後賞的皇冠是銀色、底座是白色。

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

B賞和C賞都是尺寸25公分的可愛玩偶，抱起來超級療癒，一隻是有著淺紫、薄荷綠鬃毛的伽勒爾小火馬，夢幻色澤宛如獨角獸。另一隻則是嘴巴張成圓形的呆萌皮卡丘，脖子還繫了半透明緞帶蝴蝶結，比平常的模樣更惹人愛。

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

其他獎品則走實用路線，像D賞是玻璃杯和盤子，印上唯美風格的圖案看起來質感爆棚。E賞是文具組，品項有L夾、筆記本和小火馬捲尺，F賞是亮面布料的束口收納袋和小方巾，G賞是十隻不同寶可夢的吊飾，全部使用粉嫩色系搭配公主風插畫，看了完全少女心噴發。

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

喜歡唯美風格的卡通周邊，也可以看看日本迪士尼商店推出的「水晶球擺飾」系列，這系列都是一顆內含角色公仔的透明水晶球，搖一搖會有閃閃的亮片飄落，底座則墊著紅布，放在藍色的華麗拖車上，做成馬戲團風格。這系列有仙杜瑞拉、白雪公主、愛麗絲、奇妙仙子、唐老鴨三騎士、小飛象、黑白米奇、小木偶、小姐與流氓共九種款式，特別的是它還附有金屬掛勾，可以把多個水晶球串在一起，擺成一整排更吸睛，讓人忍不住想通通收藏。

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲皮卡丘發光球夜燈。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

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關鍵字：

皮卡丘, 寶可夢, 一番賞, 夜燈, 擺飾, 雜貨

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