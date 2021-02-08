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保養只顧臉超NG！女生靠「細節保養」決勝負，雙手、嘴唇是關鍵

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▲▼細節保養。（圖／翻攝自IG）

▲想當個全方位美人，細節保養不能漏。（圖／翻攝自IG/ahc.official、dlwlrma）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女生保養只顧好臉部肌膚，殊不知魔鬼藏在細節處，除了雙臉之外，容易忽略的雙手、唇部，甚至是髮絲都要細心呵護，才算是保養全方位，《ET FASHION》蒐羅最新細節保養單品，一起來看看！

▲▼細節保養。（圖/品牌提供）

▲Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜。

護手霜除了保濕給予雙手柔潤感，有附加價值更加分，Grown Alchemist推出茶樹防禦護手霜，添加巴西蠟樹、茶樹等植萃配方，為時常清潔和消毒而容易感到剌激的雙手，提供全方位細緻呵護與修復，同時提升手部防禦力，特別推薦給頻繁清潔及需要舒緩的乾燥雙手。

▲▼細節保養。（圖/品牌提供）

▲Aesop雪松橙香護唇膏。

獨特的精油凝膠質地，為容易乾燥的雙唇給予剛好的滋養保濕。蘊含豐富的植物萃取配方，可有效幫助撫平乾荒、柔軟雙唇，塗抹後輕盈不黏膩，還可散發適度的光澤。

▲▼細節保養。（圖/品牌提供）
▲ALBION 黃金全效修護油。

想要解救冬季乾荒，購入一瓶美容油超萬用，ALBION的黃金全效修護油，除了能滋養臉部肌膚，像是對付乾燥的指緣、髮絲都很管用，連粗糙的膝蓋抹了也超有感。建議塗抹在身體乾燥部位，輕輕按摩至吸收，也可平日作為指緣油保養用。

▲▼細節保養。（圖/品牌提供）

▲歐舒丹 快樂乳油木護手霜。

蘊含20%乳油木果油，能迅速吸收不黏膩，有效舒緩因頻繁洗手和消毒而乾裂的雙手。全新限量版亮黃色的包裝設計，加入獨家快樂配方，活力柑橘調香調，帶來愉悅幸福的感受。

▲▼細節保養。（圖/品牌提供）

▲DHC 純欖鮮奶油護手霜。

含天然的純質橄欖油，塗抹在雙手有如深層護膚卻不黏膩，能感受潤澤修護精華滿滿注入手部肌膚，解救乾荒，打造柔軟保濕膚觸。

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關鍵字：

細節保養, 髮絲, 嘴唇, 雙手

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