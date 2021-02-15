fb ig video ETtoday search mobile

推開落地窗看太平洋日出、坐在火車頂喝咖啡　到台東都蘭浪漫耍廢

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

在嚴長壽新書《我所嚮往的生活文明》中提到三種觀光型態，第一代是走馬看花，第二代是定點式的深度旅遊，第三代、也是嚴先生期許台灣觀光產業能夠提升發展的是「無期無為」，意思是旅人去到旅遊目的地，沒有特別期待做什麼、也不準備做什麼，可能閱讀、放鬆、與自己對話，只是找個可以完全放鬆的地方渡假。這讓我想起兩個多月前為期一週的花東行，特別是在台東都蘭的三天兩夜，本著看似簡單的條件：「想找個能看海的地方躲起來」，最後我來到了位於山上的「都蘭草堂」、一間擁有無敵海景的民宿，在那，我確實擁有了一趟「無為而旅」的假期，說好的無為，其實是事前不抱任何預期、沒有行程表，但最後，卻是豐盛滿盈，風景、人情還有心靈，可滋潤的！

▲房間彷彿緊鄰著海洋，夢幻至極

▲在都蘭遇見一列成功改裝的廢棄火車，台鐵未來若還有觀光列車改裝計畫，台鐵高層應要來考察好好借鏡一番

▲我入住的「本屋」，是都蘭草堂最具隱私的房間

都蘭草堂有幾個房間，景觀與特色皆不同，我這回選住的「本屋」房間，是當中最具隱私性，房間面向的私人海景大露台是最大賣點。眼前這片藍得舒心的海，讓我想起幾年前造訪的希臘聖托里尼，巧的是，在這的第一個早晨，我也跟當時在聖托里尼一樣是自然醒來，上回我是爬上飯店屋頂拍攝愛琴海日出，這回，我推開落地窗直接等待同樣很具能量的太平洋朝日。

▲兩隻陪我等待海上日出的鳥（右下）

▲清晨的朝陽拂過不知名的草，成了無以名狀的美

▲九重葛被剛升起的金陽照得發亮

若是瑜伽愛好者，記得帶上瑜珈墊，有什麼比在這裡做趟伸展還更合適的呢？我想像著，若是星野集團的虹夕諾雅品牌到此進駐，肯定也會設計個晨間活動，絕不會辜負這份大自然的禮物。雖民宿沒規劃任何體驗，好在我也算是能自得其樂，早餐的東河包子與晚間特別準備的泡麵，我都特意在露台上享用，搭配自備藍芽喇叭播放的演奏音樂，那可真是一個奢華！

▲面對海景吃著早餐配著咖啡，好享受

▲此景肯定是所有瑜伽愛好者的夢幻教室

▲房間外的大露台從早到晚都很好拍

▲使用 Profoto B10 燈具，天涯海角隨處都是攝影棚

不在行程上的驚喜，總能讓旅行多了深刻記憶。這晚，我下山吃晚餐，先到糖廠走走，得知當晚有爵士演奏，決定晚餐過後散步來欣賞。或許都是安排好的，表演的三位樂手來自高雄，這是他們在這的第一場演出，台下，我是唯一的一組客人。畢竟是與都蘭的空氣初次磨合，剛開始音響器材臨時出了些狀況，來自港都的女孩演唱著爵士版的「The Girl from Ipanema」似乎還有一丁點緊張，但爵士本就是這樣，即興、應變、有機，那都無損這樂夜的輕鬆與不羈。 每一次的 Jazz 演奏都是獨一無二，而這飄著細雨的爵士夜，也成了我與都蘭難忘的一期一會。

▲意外欣賞到三位來自高雄的樂手，在都蘭田口山的首場演出

▲半露天的小吧，亮晃晃的頗有味道

▲謝謝這些同樣遠道而來的樂手們，讓我擁有一個美好的都蘭爵士夜

在都蘭待上一段時間，都會覺得像在國外，不光是生活在此的老外不少，南下開往都蘭的路上，沿途樹張揚的姿態、空氣的透感以及海水的湛藍，讓我想念起純樸的關島南部。還有特別一處，那是一列火車。位於台11線144公里處，有一列紅色的火車停駛在草地上眺望海洋，老闆把台鐵的報廢火車改裝成「都蘭咖啡車廂」，走進車廂，我訝異並著迷著充滿設計感的懷舊風，多種顏色木板拼貼著天花板與牆壁，暖黃色吊燈、古董收銀機以及那台經典的 FAEMA E61 義式咖啡機，這輛火車雖是靜止，卻讓我像在旅行，穿梭的維度是時間。驚喜還沒完，車頂還規劃了幾個太平洋露天雅座，放飲料的桌子是銀色的金屬行李箱，整體到位的不讓旅人出戲。

▲改裝自台鐵廢棄火車，紅色塗裝在藍天綠地中格外顯眼

▲若不說，哪能想到這竟是一節火車車廂

▲車頂的海景雅座

原本入住都蘭草堂是想躲起來，哪知道最後卻忍不住的到處亂走，旅行可比人生，順心與順勢，敞開雙手，放開心胸的去擁抱，無期無為，收穫的可能更多。

▲都蘭草堂隨意一處，都能享受無期無為之樂

/ Info./

都蘭草堂
官網 | 臉書
地址：台東縣東河鄉都蘭村10鄰那界
電話：0970-000-693

Coffee Box Dulan 都蘭咖啡車廂
臉書
地址：台東縣東河鄉鉛橋產業道路1號
電話：0988-779-333

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 台東, 都蘭, 日出

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

珍妮佛羅培茲、蔡依林愛穿！除了Lululemon還有7個瑜珈服品牌可以選

珍妮佛羅培茲、蔡依林愛穿！除了Lululemon還有7個瑜珈服品牌可以選

懶得洗頭？女星們最愛這5種帽子戴法 泫雅靠貝雷帽製造「小V臉」

懶得洗頭？女星們最愛這5種帽子戴法 泫雅靠貝雷帽製造「小V臉」

2021吹風機必買推薦TOP 9！價位、功效全解析　輕柔順髮GET 推開落地窗看太平洋日出、坐在火車頂喝咖啡　到台東都蘭浪漫耍廢 「女生自拍」該怎麼稱讚？精選10句土味情話：你是混血兒嗎？混天國 《哈利波特》角色12星座對照表公開！水瓶座不意外、原來多比是巨蟹 奧斯塔羅12星座一周運勢0215-0221　處女、雙子正財運最旺 2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒 「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面