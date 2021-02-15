推開落地窗看太平洋日出、坐在火車頂喝咖啡　到台東都蘭浪漫耍廢

文、圖／Ean

在嚴長壽新書《我所嚮往的生活文明》中提到三種觀光型態，第一代是走馬看花，第二代是定點式的深度旅遊，第三代、也是嚴先生期許台灣觀光產業能夠提升發展的是「無期無為」，意思是旅人去到旅遊目的地，沒有特別期待做什麼、也不準備做什麼，可能閱讀、放鬆、與自己對話，只是找個可以完全放鬆的地方渡假。這讓我想起兩個多月前為期一週的花東行，特別是在台東都蘭的三天兩夜，本著看似簡單的條件：「想找個能看海的地方躲起來」，最後我來到了位於山上的「都蘭草堂」、一間擁有無敵海景的民宿，在那，我確實擁有了一趟「無為而旅」的假期，說好的無為，其實是事前不抱任何預期、沒有行程表，但最後，卻是豐盛滿盈，風景、人情還有心靈，可滋潤的！

▲房間彷彿緊鄰著海洋，夢幻至極

▲在都蘭遇見一列成功改裝的廢棄火車，台鐵未來若還有觀光列車改裝計畫，台鐵高層應要來考察好好借鏡一番

▲我入住的「本屋」，是都蘭草堂最具隱私的房間

都蘭草堂有幾個房間，景觀與特色皆不同，我這回選住的「本屋」房間，是當中最具隱私性，房間面向的私人海景大露台是最大賣點。眼前這片藍得舒心的海，讓我想起幾年前造訪的希臘聖托里尼，巧的是，在這的第一個早晨，我也跟當時在聖托里尼一樣是自然醒來，上回我是爬上飯店屋頂拍攝愛琴海日出，這回，我推開落地窗直接等待同樣很具能量的太平洋朝日。

▲兩隻陪我等待海上日出的鳥（右下）

▲清晨的朝陽拂過不知名的草，成了無以名狀的美

▲九重葛被剛升起的金陽照得發亮

若是瑜伽愛好者，記得帶上瑜珈墊，有什麼比在這裡做趟伸展還更合適的呢？我想像著，若是星野集團的虹夕諾雅品牌到此進駐，肯定也會設計個晨間活動，絕不會辜負這份大自然的禮物。雖民宿沒規劃任何體驗，好在我也算是能自得其樂，早餐的東河包子與晚間特別準備的泡麵，我都特意在露台上享用，搭配自備藍芽喇叭播放的演奏音樂，那可真是一個奢華！

▲面對海景吃著早餐配著咖啡，好享受

▲此景肯定是所有瑜伽愛好者的夢幻教室

▲房間外的大露台從早到晚都很好拍

▲使用 Profoto B10 燈具，天涯海角隨處都是攝影棚

不在行程上的驚喜，總能讓旅行多了深刻記憶。這晚，我下山吃晚餐，先到糖廠走走，得知當晚有爵士演奏，決定晚餐過後散步來欣賞。或許都是安排好的，表演的三位樂手來自高雄，這是他們在這的第一場演出，台下，我是唯一的一組客人。畢竟是與都蘭的空氣初次磨合，剛開始音響器材臨時出了些狀況，來自港都的女孩演唱著爵士版的「The Girl from Ipanema」似乎還有一丁點緊張，但爵士本就是這樣，即興、應變、有機，那都無損這樂夜的輕鬆與不羈。 每一次的 Jazz 演奏都是獨一無二，而這飄著細雨的爵士夜，也成了我與都蘭難忘的一期一會。

▲意外欣賞到三位來自高雄的樂手，在都蘭田口山的首場演出

▲半露天的小吧，亮晃晃的頗有味道

▲謝謝這些同樣遠道而來的樂手們，讓我擁有一個美好的都蘭爵士夜

在都蘭待上一段時間，都會覺得像在國外，不光是生活在此的老外不少，南下開往都蘭的路上，沿途樹張揚的姿態、空氣的透感以及海水的湛藍，讓我想念起純樸的關島南部。還有特別一處，那是一列火車。位於台11線144公里處，有一列紅色的火車停駛在草地上眺望海洋，老闆把台鐵的報廢火車改裝成「都蘭咖啡車廂」，走進車廂，我訝異並著迷著充滿設計感的懷舊風，多種顏色木板拼貼著天花板與牆壁，暖黃色吊燈、古董收銀機以及那台經典的 FAEMA E61 義式咖啡機，這輛火車雖是靜止，卻讓我像在旅行，穿梭的維度是時間。驚喜還沒完，車頂還規劃了幾個太平洋露天雅座，放飲料的桌子是銀色的金屬行李箱，整體到位的不讓旅人出戲。

▲改裝自台鐵廢棄火車，紅色塗裝在藍天綠地中格外顯眼

▲若不說，哪能想到這竟是一節火車車廂

▲車頂的海景雅座

原本入住都蘭草堂是想躲起來，哪知道最後卻忍不住的到處亂走，旅行可比人生，順心與順勢，敞開雙手，放開心胸的去擁抱，無期無為，收穫的可能更多。

▲都蘭草堂隨意一處，都能享受無期無為之樂

/ Info./

都蘭草堂

官網 | 臉書

地址：台東縣東河鄉都蘭村10鄰那界

電話：0970-000-693

Coffee Box Dulan 都蘭咖啡車廂

臉書

地址：台東縣東河鄉鉛橋產業道路1號

電話：0988-779-333

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！