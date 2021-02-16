3分鐘做出「角落小夥伴」鬆餅、熱壓吐司！5隻超萌角色一次到齊

編輯／Emily 圖／翻攝自atpress.ne.jp、recolte-tw.com.tw、10x10.co.kr

角落小夥伴的呆萌長相惹人憐愛，如果變身成食物一定讓人不忍心吃，日本的charanics家電推出「角落小夥伴三明治&鬆餅機」讓粉絲們瘋狂，它可以做出白熊、企鵝等五隻角落小夥伴造型的鬆餅，還能更換烤盤，做出印有角落小夥伴圖案的熱壓吐司。

「角落小夥伴三明治&鬆餅機」裡面有兩種類型的烤盤，一款可以做近期很夯的熱壓吐司，模具上有角落小夥伴聚在一起的圖案，放入吐司、加上喜歡的餡料，蓋上蓋子烤一烤，就可以做出有角落小夥伴圖案的熱壓吐司。

另一款是做鬆餅的烤盤，模具上有貓咪、恐龍、白熊、炸豬排、企鵝五格圖案，倒入調配好的麵糊，就能做出角落小夥伴造型鬆餅，可以純原味拿來沾糖漿、果醬，也可以在裡面加入巧克力、卡士達等內餡增添風味，圓圓身形的小鬆餅造型超Q，讓人捨不得咬下去。

#LINE FRIENDS三明治&鬆餅機



其他品牌也有推出可以做卡通造型食物的廚房家電，像韓國文具10X10就有販賣一款「LINE FRIENDS三明治&鬆餅機」，有咖啡色的熊大款和黃色的莎莉款，內部的圖案也分別是熊大和莎莉，一樣都附有兩種烤盤，可以更換做出印有角色圖案的熱壓吐司和格子鬆餅。

#迪士尼Tsum Tsum系列鬆餅機

日本家電品牌recolte則是推出「迪士尼Tsum Tsum系列鬆餅機」，可以做出圓滾滾的Tsum Tsum造型鬆餅，裡面的烤盤還分成米奇和毛怪兩款，米奇款上面有米奇、米妮、唐老鴨、奇奇圖案，毛怪款則有毛怪、大眼仔、三眼怪和傑克圖案，總共可以做出八種造型，讓你製作和享用甜點時能有更多樂趣。

說到近期討論度超高的造型鬆餅平底鍋，無非是這款由日本潮流雜誌《smart Magazine》與藝術家村上隆攜手推出的「Kaikai Kiki Flower」微笑小花鬆餅煎鍋，不同於過往小花系列繽紛色彩，鬆餅煎鍋以基本的黑色系為主視覺，鬆餅煎鍋中間大大的微笑小花模具設計，與點綴在握把的5朵小花可愛爆棚，瞬間直擊少女們的心。

▲「Kaikai Kiki Flower」微笑小花鬆餅煎鍋令人好想收藏。

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