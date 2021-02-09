落髮請筆記！「5個方法」搶救髮際線，原來吹乾也有學問

▲想要改善落髮，從日常生活習慣做起吧！（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、dysonhair、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

季節變化又或是睡眠不足，不少女生都有著落髮困擾，隨手一撥就掉個幾根，讓人看了膽戰心驚。研究指出，只要一天落髮100根以內都屬於正常，若是數量超過並連續兩個月以上，你就得注意，以下日常的生活小習慣，幫助你維持健康髮量。

#洗髮前請梳開頭髮

很多人都喜歡洗完頭髮再梳開，這絕對是迷思，正確梳髮應該再洗頭前，建議用寬板梳將頭髮梳開，幫助梳去頭皮和頭髮上的灰塵和汙垢。專家指出，頭髮濕潤比乾髮時來得脆弱，這時候拉扯容易導致落髮，最好盡量避免。

#毛巾吸乾水分

想要保住濃密髮絲，對待秀髮一定要溫柔，建議洗完頭髮可用毛巾將頭髮水分吸乾，切忌大力摩擦拉扯，這樣容易傷害髮絲，導致不正常脫髮。

#吹風溫度有學問

我們都知道熱風會傷害頭髮毛鱗片，那麼究竟要怎麼吹乾才最不傷髮質呢？髮型師教導大家可從吹風機的溫度調控著手，建議可用溫風吹乾頭皮，再用冷風吹乾髮絲，幫助把傷害降到最低。

#馬尾綁鬆一點

女生常隨手把頭髮綁起來，但要知道綁髮可是大有學問，想要不傷髮絲，記得馬尾綁鬆一點，綁好之後可以拉鬆頭頂髮絲，避免太緊。綁髮小物的材質要特別挑過，橡皮筋絕對吃頭髮，寬版髮圈對馬尾最友善。

#換上絲綢枕套

人一天有八小時左右的睡眠時間，因此枕套的選擇格外重要，夜晚翻來覆去對頭髮摩擦力大，建議選用表面光滑的絲綢枕套，不起靜電又能減少摩擦，對頭髮傷害較小。

除了以上五點，造成落髮因素很多，除了和壓力睡眠有關，飲食也要避開辛辣油膩，盡量多吃清淡，運動也可增加體內新陳代謝，記得染燙頭髮間隔最好3個月，飲食要多補充B群和蛋白質，以上做好做滿，將掉髮率降到最低。